الدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي المحتل يثير حنق مسلمي البلاد ومعارضة أغلبية الأمريكيين

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عنفار جاش

(تقرير اخباري) واشنطن - 21 - 11 (كونا) -- لم تتوقف الأصوات المعارضة في الولايات المتحدة للحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أسابيع. ومنذ الأيام الأولى التي أعقبت قصف الاحتلال المكثف على القطاع تشهد العديد من المدن والولايات الأمريكية مظاهرات ووقفات مطالبة بإنهاء "الإبادة الجماعية" ووقف إطلاق النار وإنهاء قتل المدنيين العزل في القطاع المحاصر.

وشهدت العاصمة واشنطن في الرابع من الشهر الجاري مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف حسب الإذاعة العامة الأمريكية.

ووصفت هذه المظاهرة بأنها أكبر مظاهرة داعمة لفلسطين في التاريخ الأمريكي ورفعت خلالها شعارات تدعو إلى إنهاء حرب الاحتلال وتحث الإدارة الأمريكية على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.

لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر شخصيا عن رفضه لوقف إطلاق النار وكذلك فعل وزير خارجيته أنتوني بلينكن.

ومازال البيت الأبيض يكرر في مؤتمراته الصحفية اليومية أنه يرفض وقف إطلاق النار لكن في المقابل تدعم الإدارة الأمريكية "هدنات إنسانية" محدودة في الزمان والمكان تسمح بدخول مساعدات إنسانية وإجلاء مرضى أو محتجزين.

وتسبب هذا الموقف الرسمي في غضب لدى فئات واسعة من المجتمع الأمريكي اذ بلغ الغضب والاستياء ذروتهما لدى المسلمين والعرب. وتشير وسائل إعلام أمريكية إلى أن المسلمين والعرب يشعرون "بالخيانة" من طرف بايدن لاسيما أن أغلبية المسلمين مثلا في ولاية ميشيغان المتأرجحة صوتت للرئيس الأمريكي خلال الانتخابات الماضية.

وكانت أصوات المسلمين مهمة للرئيس بايدن للفوز بهذه الولايات التي تعد أحد المفاتيح الأساسية للبيت الأبيض لكونها ولاية متأرجحة وهو وصف يطلق على الولايات التي تصوت أحيانا للجمهوريين وأحيانا للديمقراطيين. وتقول شبكة (سي ان بي سي نيوز) الأمريكية إن ميشيغان تضم حوالي 240 ألف مسلم لكن المسلمين والعرب في الولاية "يبتعدون" عن بايدن بسبب موقفه من الحرب في غزة حسب الإذاعة العامة الأمريكية. وسارعت الولايات المتحدة إلى إرسال مساعدات عسكرية إلى الكيان الإسرائيلي المحتل بعد بدء الحرب على غزة ونشرت اثنتين من حاملات الطائرات في المنطقة دعما له.

وعلى المستوى الدبلوماسي استخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. وزار الرئيس الأمريكي تل أبيب للتعبير عن دعم بلاده لإسرائيل كما زارها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ثلاث مرات بالإضافة الى زيارة قام بها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للتعبير عن دعم البنتاغون. ولم يقتصر الغضب من المواقف الأمريكية وسياسات بايدن تجاه إسرائيل على العرب والمسلمين فقط اذ أظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة (ان بي سي نيوز) الأمريكية مؤخرا أن نسبة دعم الرئيس انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ توليه الحكم مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل رفض أغلبية الأمريكيين لموقفه من حرب الاحتلال على غزة وسياسته الخارجية.

وحسب الاستطلاع الذي أجري بين العاشر و14 من الشهر الجاري فإن نسبة دعم الرئيس انخفضت إلى 40 بالمئة بين الناخبين المسجلين. وهذه هي أول مرة يظهر فيها استطلاع رأي على المستوى الوطني أن نسبة دعم الرئيس السابق دونالد ترامب تفوق نسبة دعم الرئيس الحالي. وأعرب نسبة 70 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما عن رفضها لتعامل بايدن مع الحرب في غزة.

وتقول الشبكة إن الاستطلاع كشف عن "تآكل شعبية بايدن بشكل أكثر وضوحا بين الديمقراطيين الذين يعتقد أغلبهم أن إسرائيل ذهبت بعيدا جدا في عملها العسكري في غزة".

وبشكل عام أعربت أغلبية 56 بالمئة من مجموع الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة (جمهوريون وديمقراطيون) عن رفضها لسياسة بايدن تجاه الحرب في غزة. وحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن الدعم الثابت لأمن الكيان الإسرائيلي "ظل بمثابة حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأمريكية لكل إدارة أمريكية منذ رئاسة هاري ترومان" الذي كان رئيسا للولايات المتحدة من سنة 1945 إلى 1953. وتضيف الوزارة على موقعها الرسمي أن واشنطن قدمت للكيان الإسرائيلي "منذ تأسيسه في عام 1948 أكثر من 130 مليار دولار من المساعدات الثنائية التي ركزت على معالجة التهديدات الأمنية الجديدة والمعقدة وسد الفجوات في قدرات إسرائيل من خلال المساعدة الأمنية".

وحسب الحكومة والكونغرس الأمريكي تقدم الولايات المتحدة سنويا للكيان الإسرائيلي مساعدات عسكرية بقيمة 8ر3 مليار دولار. (النهاية) ع س ج / ط م ا