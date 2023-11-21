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رابطة الأورام: المؤتمر الدولي الأول للأورام النسائية بعد غد في الكويت فرصة لبحث آخر طرق العلاج

11/21/2023 4:33:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 21 – 11 (كونا) -– أكدت الأمين العام لرابطة الأورام الكويتية الدكتورة إيمان التوحيد أهمية المؤتمر الدولي الأول للأورام النسائية الذي يقام في الكويت بعد غد باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بين الدول حول طرق العلاجات الحديثة لهذه الأورام.
وقالت الدكتورة التوحيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن المؤتمر الذي يقام تحت رعاية وزير الصحة الدكتور أحد العوضي يتناول على مدى ثلاثة أيام أحدث تقنيات العلاج حفاظا على خصوبة المرأة.
وأوضحت أن السرطانات النسائية قابلة للشفاء ومع تعدد طرق وأساليب العلاجات التي تخضع لها السيدات كان لابد من التطرق إلى آخر ما توصل إليه العلم في مجال الأورام النسائية من خلال هذا المؤتمر بما سيتخلله من محاور ومحاضرات وورش هامة.
وذكرت أن المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في الكويت يستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين العالميين في مجال الأورام السرطانية من بريطانيا وأيرلندا والنمسا والمانيا وتركيا وإسبانيا والخليج.
وبينت أنه ستسبق المؤتمر ورشة عمل لإجراء عمليات جراحية بحضور الأطباء الضيوف غدا الأربعاء وكذلك يوم الأحد المقبل في مركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية لعلاج سيدات بتقنيات متقدمة للحفاظ على خصوبة المرأة التي تشكل أهمية قصوى في حياتهن.
وأشارت إلى أنه ستقام أيضا ورشتا عمل حول الآثار الجانبية للعلاج غير الجراحي وطرق تجنبها مع أطباء متخصصين في أمراض القلب وورشة عمل فيزيائية للتشخيص والعلاج الاشعاعي للأورام النسائية بوجود خبراء متخصصين بهدف تطوير هذا النوع من العلاج في مركز الكويت لمكافحة السرطان. (النهاية)

م ر ف / خ د ع




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