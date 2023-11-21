رابطة الأورام: المؤتمر الدولي الأول للأورام النسائية بعد غد في الكويت فرصة لبحث آخر طرق العلاج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 21 – 11 (كونا) -– أكدت الأمين العام لرابطة الأورام الكويتية الدكتورة إيمان التوحيد أهمية المؤتمر الدولي الأول للأورام النسائية الذي يقام في الكويت بعد غد باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بين الدول حول طرق العلاجات الحديثة لهذه الأورام.
وقالت الدكتورة التوحيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن المؤتمر الذي يقام تحت رعاية وزير الصحة الدكتور أحد العوضي يتناول على مدى ثلاثة أيام أحدث تقنيات العلاج حفاظا على خصوبة المرأة.
وأوضحت أن السرطانات النسائية قابلة للشفاء ومع تعدد طرق وأساليب العلاجات التي تخضع لها السيدات كان لابد من التطرق إلى آخر ما توصل إليه العلم في مجال الأورام النسائية من خلال هذا المؤتمر بما سيتخلله من محاور ومحاضرات وورش هامة.
وذكرت أن المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في الكويت يستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين العالميين في مجال الأورام السرطانية من بريطانيا وأيرلندا والنمسا والمانيا وتركيا وإسبانيا والخليج.
وبينت أنه ستسبق المؤتمر ورشة عمل لإجراء عمليات جراحية بحضور الأطباء الضيوف غدا الأربعاء وكذلك يوم الأحد المقبل في مركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية لعلاج سيدات بتقنيات متقدمة للحفاظ على خصوبة المرأة التي تشكل أهمية قصوى في حياتهن.
وأشارت إلى أنه ستقام أيضا ورشتا عمل حول الآثار الجانبية للعلاج غير الجراحي وطرق تجنبها مع أطباء متخصصين في أمراض القلب وورشة عمل فيزيائية للتشخيص والعلاج الاشعاعي للأورام النسائية بوجود خبراء متخصصين بهدف تطوير هذا النوع من العلاج في مركز الكويت لمكافحة السرطان. (النهاية)
م ر ف / خ د ع
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