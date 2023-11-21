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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

11/21/2023 4:33:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 21 تشرين الثاني (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، ونشرت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر من شرطة الاحتلال يلتقطون الصور وهم يأكلون في صحن قبة الصخرة المشرفة داخل الأقصى.
يُذكر أن الاحتلال يواصل التضييق على المصلين، ولكن الإجراءات ازدادت وحشية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
21/11/2023 11:53:47

MENAFN21112023000117011021ID1107463421

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