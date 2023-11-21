3310 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الاثنين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الثاني (بترا)- أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الاثنين، بلغ 3310 ميجا واط.

وبلغ أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة 4220 ميجاواط، خلال شهر آب الماضي.

وأكدت الشركة في تصريحات سابقة، أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال شهور الذروة.

كما أكدت قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية، من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء الحالي.

--(بترا)

م ف/أ م / س س

21/11/2023 10:34:29