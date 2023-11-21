كيفية تنزيل تطبيق Apple Music Classical على Ipad

لقد سهلت Apple على المستخدمين الوصول إلى تطبيق Apple Music Classical، ليتمكن المستخدمون من استخدام التطبيق، سيحتاجون إلى اشتراك نشط في Apple Music أو Apple One. لاحظ أنه لا يوجد اشتراك منفصل مطلوب للتطبيق. يعمل اشتراك Apple Music أو Apple One معها.

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