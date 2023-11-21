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كيفية تنزيل تطبيق Apple Music Classical على Ipad

11/21/2023 4:32:48 AM
(MENAFN- Youm7) في وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة أبل تطبيق Music Classical المخصص للموسيقى الكلاسيكية والأغاني والفنانين لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وبعد ثمانية أشهر تقريبًا، قامت شركة Apple أخيرًا بإتاحة التطبيق لأجهزة iPad أيضًا.
بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، يقدم التطبيق مجموعة واسعة من قوائم التشغيل المنسقة والألبومات الحصرية والمزيد، وتقول Apple إن هذا هو أكبر كتالوج للموسيقى الكلاسيكية في العالم حيث يضم أكثر من 5 ملايين أغنية تتضمن إصدارات جديدة من روائع الموسيقى الشهيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التطبيق أيضًا على السير الذاتية للمؤلفين وأدلة الغوص العميق والمزيد.
إذا كنت تخطط لتنزيل تطبيق Apple Music Classical على جهاز iPad، فإليك الخطوات التي يتعين عليك اتباعها:
- افتح متجر تطبيقات Apple على جهاز iPad - اضغط على أيقونة البحث على الزر واكتب Apple Music Classical - اضغط على Apple Music Classical من نتيجة البحث - اضغط على زر Get لبدء عملية التنزيل - الآن، أدخل كلمة المرور إذا طلب منك ذلك أو قم بمصادقة التنزيل عبر Face ID. - انتظر حتى تكتمل عملية التنزيل - بمجرد اكتمال عملية التنزيل، توجه إلى الشاشة الرئيسية وابحث عن التطبيق. اضغط عليها لفتح. - قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple وكلمة المرور لبدء استخدام التطبيق.
متطلبات الاشتراك

لقد سهلت Apple على المستخدمين الوصول إلى تطبيق Apple Music Classical، ليتمكن المستخدمون من استخدام التطبيق، سيحتاجون إلى اشتراك نشط في Apple Music أو Apple One. لاحظ أنه لا يوجد اشتراك منفصل مطلوب للتطبيق. يعمل اشتراك Apple Music أو Apple One معها.










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