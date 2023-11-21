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ما المبدأ الأساسي للتغذية الصحية؟

11/21/2023 4:29:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وفقا للدكتورة أولغا كوندراتينكو خبيرة التغذية الروسية، المبدأ الأساسي لنظام غذائي صحي، هو توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات.
وتشير الخبيرة، إلى أن الإنسان يحتاج إلى طاقة ليعيش حياة طبيعية. ومصدر الطاقة الأساسي هو الكربوهيدرات، لذلك يجب أن يحصل الجسم على 50 بالمائة من السعرات الحرارية اليومية منها، على ألا يكون مصدرها منتجات الحلويات والمعجنات. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وتقول: "يفضل أن تكون الكربوهيدرات طويلة الأمد وذات مؤشر معتدل لنسبة السكر في الدم أو منخفض. إضافة إلى ذلك، من الأفضل تناول السكريات الأحادية والثنائية، أي الفواكه ومنتجات الألبان".
وتشير الخبيرة في الوقت نفسه، إلى أن رفض البعض تناول الدهون أمر خاطئ. لأن الدهون يجب أن تشكل ما لا يقل عن 30 بالمائة من السعرات الحرارية اليومية. كما وأنه من الضروري زيادة كمية الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بما فيها أوميغا 3 وأوميغا 6. ومقابل هذا يجب استبعاد الدهون المتحولة والأحماض الدهنية الأحادية الموجودة في الأطعمة الدهنية والمقلية والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.
وإضافة إلى ذلك، يجب تناول كمية كافية من البروتين في اليوم- للرجال 120 غراما وللنساء 90-100 غرام. لأن البروتين هو المادة الأساسية لبناء الخلايا، بفضلها تتشكل الأنسجة ويتم إصلاحها وترميمها.
وتنصح الخبيرة الأشخاص الذين يرغبون في اتباع نظام غذائي صحي، بإعطاء الأفضلية للخضراوات النيئة والفواكه والأعشاب والحبوب الكاملة. لأن لها تأثير يقلل من تأثير السموم في الجسم، وتحسن وظيفة الأمعاء وعملية الهضم. وإضافة إلى ذلك، من المهم تناول كميات كافية من الفيتمينين B وC، وكذلك الانتباه لمستوى فيتامينات A وE وD.

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