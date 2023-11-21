الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على حدود لبنان
التاريخ
11/21/2023 4:28:40 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدأ حزب الله تنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، فيما ترد إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفها بتحركات مقاتلي حزب الله وبنى تحتية عسكرية عائدة له قرب الحدود.
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