الحوثي: لا حديث عن السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن قبل توقف العدوان على غزة

قال عضو ‌‌المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن للولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي الحديث عن السفينة قبل التوقف عن قتل الفلسطينيين في غزة.



وكتب محمد علي الحوثي في منصة X "‏إذا توقفت وكفت أميركا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء فعندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية".



وأشار الحوثي إلى أن ما قمت به البحرية اليمنية "يتفق مع مبدأ التعامل بالمثل".

وأرفق الحوثي منشوره بصورة لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن، معلقاً بوسم (هاشتاغ) "بايدن قاتل الأطفال الخدج".





ونشر الإعلام الحربي اليمني، في وقت سابق الإثنين، مشاهد العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية، والتي تُظهر كيفية السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر. وبينّت المشاهد رفع العلمين اليمني والفلسطيني عليها.وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأحد، أنها نفّذت عملية عسكرية في البحر الأحمر، كان من نتائجها احتجاز سفينة إسرائيلية، تم اقتيادها إلى الساحل اليمني.



بدوره أكّد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن، علي القحوم للميادين، الإثنين، أنّ احتجاز السفينة الإسرائيلية في مياه البحر الأحمر من قبل القوات المسلحة اليمنية، جاء ضمن "المشاركة المعلنة لليمن في معركة طوفان الأقصى". -وكالات

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