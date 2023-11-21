واتساب تتيح إمكانية ربطه بالبريد الالكتروني

بدأت منصة المراسلة الفورية "واتساب " إطلاق ميزة جديدة في التطبيق تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم.



وباتت الميزة الجديدة متاحة للمستخدمين عبر التحديث الأخير للتطبيق في هواتف آيفون الذي يحمل رقم 23.24.70، ومن المقرر إطلاقها أيضًا لمستخدمي نظام أندرويد خلال الأيام المقبلة.



وتتيح عملية ربط حساب واتسا بالبريد الإلكتروني إمكانية استقبال كود التحقق المكون من 6 أرقام عبر البريد الإلكتروني عند تسجيل الدخول إلى الحساب في حال عدم استقباله عبر رسالة هاتفية قصيرة SMS.



وتُعد هذه طريقة تسجيل دخول بديلة في حالة عدم تمكن المستخدمين مؤقتًا من الحصول على كود التحقق عبر الرسائل القصيرة، ولكن لا يزال يتعين عليهم استخدام رقم هاتف لإنشاء حساب، ولا يزال تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف خيارًا متاحًا.



ومن الجدير بالذكر أن عناوين البريد الإلكتروني لا تمثل بديلًا لأرقام الهواتف، بل تمنح المستخدمين فقط طريقة وصول إضافية لحساباتهم التي أنشأوها بأرقام هواتفهم.



وتطلق واتساب الميزة الجديدة على نحو تدريجي، وسيتعين على المستخدمين فقط تحديث التطبيق لديهم إلى آخر إصدار متاح في متجر التطبيقات للحصول عليها، نقلا عن العربية نت.





ويمكن للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم بالذهاب إلى الإعدادات في التطبيق ثم الضغط على الحساب، ثم اختيار "أضف بريدك الإلكتروني"، وعند كتابة البريد ثم الضغط على "التالي"، سيرسل التطبيق رمزًا للبريد الإلكتروني لإكمال عملية الربط، علما أن البريد الإلكتروني لا يظهر لأي حساب آخر في واتساب.