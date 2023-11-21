فنادق ليفا تتوسع في زيمبابوي بالتعاون مع ترويكا للتصميم وتيرنبيري للتطوير العقاري

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة ليفا للفنادق التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها عن مشروعين رائدين في زيمبابوي كجزء من جهودها لتوسيع نطاق خدماتها. وتعتبر هذه الخطوة الطموحة، المقرر استكمالها خلال عامين، ثمرة التعاون مع ترويكا للتصميم، الشركة الاستشارية الرائدة في مجال الهندسة المعمارية والمسح الكمي والهندسة؛ وتيرنبيري للتطوير العقاري، شركة التطوير العقاري الرائدة. وبينما تتولى كل من ترويكا للتصميم وتيرنبيري مهمة التطوير العقاري، ستعمل فنادق ليفا على إدارة المجمع السكني المكون من 120 وحدة، وشقق ليفا الفندقية، وفندق ليفا من فئة أربع نجوم الذي يضم 180 غرفة في ضاحية ماونت بليزانت.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال ج. س. أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ليفا: "يسعدنا أن نعلن عن خططنا للتوسع في زيمبابوي، البلد الذي يتمتع بإمكانات هائلة لقطاع الضيافة. سيوفر المشروعان الجديدان في هراري للضيوف تجربة لا تنسى، ونحن على ثقة من أنهما سيكونان إضافة قيمة إلى قطاع الضيافة في زيمبابوي".

تتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية مع ورشة ترويكا للتصميم وتيرنبيري للتطوير مع رؤية ليفا طويلة الأجل لتعزيز النمو ودعم الشركات والمواهب المحلية في المنطقة. ويتميز هذا التعاون بالقيم المشتركة والالتزام بالتميز والنظرة المشترك للتنمية المستدامة، ليشكل حجر الزاوية لمشاركة فنادق ليفا في هذه المشاريع.

الضيافة المستدامة لجذب المسافرين العصريين إلى زيمبابوي

تفتخر زيمبابوي، على عكس العديد من البلدان الأفريقية الأخرى، ببنية تحتية سياحية ذات مستوى عالمي، كما أنها تضم بعض أفخم الفنادق والنزل في منطقة الجنوب الأفريقي. تحظى فنادق ليفا بمكانة جيدة للاستثمار في الطلب المتزايد على السياحة في زيمبابوي. ومن المقرر أن يتزين الفندق ذو الأربع نجوم المكون من 180 غرفة وشقق ليفا الفندقية المكونة من 120 وحدة في ماونت بليزانت بعناصر التصميم الرئيسية المميزة لعلامة فنادق ليفا، والتي تم إضفاء الحيوية عليها من خلال أسلوب ترويكا للتصميم المبتكر في العمارة والهندسة، إلى جانب خبرة تيرنبيري في التطوير العقاري. ومن المتوقع أن تقدم هذه المنشأة السياحية، المقرر إطلاقها خلال عامين، خدمة جديدة وحيوية ومبتكرة في زيمبابوي.

فنادق ليفا تتطلع إلى مزيد من التوسع في أفريقيا

انطلاقاً من التزامها بتوفير خيارات ضيافة أكثر وأسهل للمسافرين المهتمين بالميزانية من خلال تصميم أعمالها الفريد، تثق فنادق ليفا في أن نهجها الفريد في الضيافة، والذي يجمع بين الأسعار المناسبة والجودة والتركيز على الثقافة المحلية، سيحظى بتأييد المسافرين من جميع أنحاء العالم. وتتطلع العلامة إلى لعب دور محوري في تطوير المشهد السياحي في أفريقيا وجعل القارة وجهة سياحية مفضلة للجميع.

حول فنادق ليفا

تأسست سلسلة فنادق ليفا عام 2019 تحت إشراف السيد جي إس أناند، وهو مفهوم فندقي حيوي تم إنشاؤه لتقديم منظور جديد وأكثر سهولة في قطاع الضيافة. وتقدم فنادق ليفا وسائل الراحة الحديثة والضيافة التقليدية معاً، حيث تقدم العلامة التجارية الفندقية تجربة متطورة ومريحة ومعاصرة لأولئك الذين يسافرون للعمل أو الترفيه على حد سواء وذلك اعترافاً بضيوفها كمستكشفين بارعين في التكنولوجيا. وقد احتل مركز مزايا ليفا - دبي - فندق ليفا الرائد - المرتبة الأولى على موقع تريب أدفايزور - بعد ثلاث سنوات فقط من افتتاحه. تتميز مساحة تناول الطعام في ليفا والتي يديرها مطعم بيكرز كيتشن بمقاعد ريفية ومعدات خبز ريترو تتناغم تماماً مع رؤية ليفا لمفهوم فندق معاصر مصمم خصيصاً لمسافرين اليوم.

حول ورشة ترويكا للتصميم:

تبرز ورشة ترويكا للتصميم (TDW)، تحت إدارة فيليب كودزايي، كشركة استشارية بارزة تقدم خدمات متكاملة، كما تقدم الاستشارات في مجال الهندسة المعمارية والمسح الكمي والهندسة. أضفت ترويكا للتصميم منذ تأسيسها في عام 2015، بصمتها على مدينة هراري من خلال مساهمتها في أهم وأبرز المشاريع.

حول تيرنبيري للتطوير العقاري

تتميز تيرنبيري للتطوير العقاري، تحت إدارة سيمانجا مادلابوتا، بالتزامها بتشكيل المجتمعات وتوفير قيمة دائمة تهتم بالفرص داخل قطاع العقارات. نشأت تيرنبيري كشركة مستقلة عن ورشة عمل تصميم الترويكا (TDW) في عام 2019 لفصل أعمال البناء وجهود التطوير العقاري عن العمليات الاستشارية الأساسية.

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