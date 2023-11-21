عقود برنت للنفط الخام تحقق زيادة بنسبة 2 بالمئة

(MENAFN
) سجلت زيادة في عقود برنت للنفط الخام بنسبة تجاوزت 2 بالمئة يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر، ما يعادل 2 دولار للبرميل، ويعزى هذا الارتفاع إلى توقعات بتقليص مجموعة أوبك+ المزيد من الإمدادات خلال الأسابيع القادمة. في سياق ذلك، وارتفعت أسعار عقود برنت لتصل إلى 82.61 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 2 دولارًا. كما شهدت أسعار نفط غرب تكساس الخام الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 2.17 بالمئة، حيث ارتفعت 1.65 دولار لتصل إلى 77.54 دولار.
كما يذكر أن العقدين سجلوا زيادة بنسبة 4 بالمئة خلال جلسة التداول يوم الجمعة الماضي، وذلك على إثر تصريحات من داخل أوبك+ لوكالة رويترز، حيث أكدت ثلاثة مصادر أن المجموعة، التي تضم منظمة أوبك وحلفاءها بما في ذلك روسيا، تعتزم مناقشة إمكانية تقليص إضافي في إمدادات النفط خلال اجتماعها المقرر في السادس والعشرين من هذا الشهر. ويتابع المستثمرون أيضًا مستجدات إمدادات النفط الروسية بعد فرض واشنطن عقوبات على ثلاث سفن قامت بشحن نفط سوكول إلى الهند.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط الإيجابي في أسواق النفط يأتي في سياق توترات إقليمية وتطورات جيوسياسية، مما يعزز الاهتمام بتحركات أسعار الطاقة ويؤثر على التوقعات الاقتصادية العالمية.
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