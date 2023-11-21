برنامج الغذاء العالمي: نحو من 2.2 مليون شخص بغزة بحاجة لمساعدات عاجلة
التاريخ
11/21/2023 3:11:44 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الأمم المتحدة/PNN-قال برنامج الغذاء العالمي إن ما يقارب 2.2 مليون شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.
وكان البرنامج قد كشف أول أمس الأحد أن عددا قليلا من الشاحنات توصل الإمدادات الغذائية إلى العائلات في قطاع غزة، والتي ظل أفرادها بدون غذاء لأيام عدة، مشيرة إلى أن الأمر يزداد صعوبة مع طقس اليوم السيئ واشتداد برد الشتاء.
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