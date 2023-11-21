كهرباء القدس تعلن الانتهاء من التخطيط لمشروع تطوير البنية التحتية في بيت جالا والدوحة ببيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة / PNN / أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس أنها انتهت من مشروع يهدف إلى تمكين وتطوير البنية التحتية في بيت جالا ومنطقة الدوحة بامتياز بيت لحم، وذلك بالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وبتمويل من البنك الدولي.
وأوضحت الشركة في بيانٍ صدر عنها اليوم الإثنين، أن المشروع يهدف إلى استيعاب ازدياد الأحمال الكهربائية الناتجة عن التطور العمراني، وإلى استبدال بعض الخطوط الهوائية (ضغط متوسط) بكوابل أرضية، وأنه سيساهم في توظيف الأيدي العاملة المحلية لانجاز المشروع.
يأتي هذا المشروع ضمن الخطة الخمسية للشركة للأعوام (2020-2024)، وتعمل 'كهرباء القدس' بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والشأن على تنفيذه من دون التأثير سلبًا على مجريات الحياة العامة وحركة المرور، حيث سيتم من خلاله تنحية شبكة كهرباء 11 KV وإضافة شبكات أرضية.
MENAFN21112023000205011050ID1107462744
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.