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كهرباء القدس تعلن الانتهاء من التخطيط لمشروع تطوير البنية التحتية في بيت جالا والدوحة ببيت لحم

11/21/2023 3:11:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة / PNN / أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس أنها انتهت من مشروع يهدف إلى تمكين وتطوير البنية التحتية في بيت جالا ومنطقة الدوحة بامتياز بيت لحم، وذلك بالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وبتمويل من البنك الدولي.

وأوضحت الشركة في بيانٍ صدر عنها اليوم الإثنين، أن المشروع يهدف إلى استيعاب ازدياد الأحمال الكهربائية الناتجة عن التطور العمراني، وإلى استبدال بعض الخطوط الهوائية (ضغط متوسط) بكوابل أرضية، وأنه سيساهم في توظيف الأيدي العاملة المحلية لانجاز المشروع.

يأتي هذا المشروع ضمن الخطة الخمسية للشركة للأعوام (2020-2024)، وتعمل 'كهرباء القدس' بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والشأن على تنفيذه من دون التأثير سلبًا على مجريات الحياة العامة وحركة المرور، حيث سيتم من خلاله تنحية شبكة كهرباء 11 KV وإضافة شبكات أرضية.

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