استقالة مدرب التشيك رغم التأهل لبطولة أوروبا 2024

فازت التشيك 3-صفر على عشرة لاعبين من مولدوفا لتتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعدما سجل توماس شوري وصنع في ظهوره الدولي الأول في مباراة المجموعة الخامسة أمس الاثنين.

ورغم ذلك استقال المدرب ياروسلاف شيلهافي عقب الانتصار، قائلا إن قراره يرجع جزئيا إلى الضغط الناجم على الوظيفة.

وسجل فريقه مبكرا عندما مرر شوري لزميله ديفيد دويديرا المنطلق من الجهة اليسرى قبل أن يضعها بدقة في شباك الحارس دوريان رايليان في الدقيقة 14.

وسجل شوري لاعب فيكتوريا بلزن، الذي يلعب في مسقط رأسه، بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها فاسيل كوسي في الدقيقة 72 قبل أن يختتم القائد توماش سوتشيك التسجيل قبل صافرة النهاية.

وشكل منتخب مولدوفا، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول فلاديسلاف بابوجلو على الإنذار الثاني في وقت مبكر من الشوط الثاني، خطورة على التشيك في البداية لكنه افتقر إلى الفعالية.

وخاضت التشيك المباراة بدون الظهير فلاديمير سوفال وقلب الدفاع ياكوب برابيتس والمهاجم يان كوتشا بعد استبعادهم لانتهاك قواعد الفريق عقب تصويرهم في ملهى ليلي قبل المباراة. وبدأ الثلاثي التعادل 1-1 في بولندا يوم الجمعة الماضي.

ويعني فوز التشيك أن وصيف بطل 1996 سيشارك في بطولة أوروبا للمرة الثامنة على التوالي بعد احتلال المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وهو نفس عدد نقاط ألبانيا المتصدرة لتفوقها في المواجهات المباشرة.

وقال شيلهافي في مقابلة لشرح أسباب استقالته رغم التأهل "رغم أننا سعداء الآن، لقد قررت عدم الاستمرار بالفعل قبل المباراة.

"أبلغت بيتر فوسكا رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم بذلك. كان الضغط هائلا بالفعل، وفي بعض الأحيان لم أفهم ذلك بنفسي. هذا ساهم أيضا في قرارنا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز