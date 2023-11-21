رابطة الدوري السعودي: لم نفاوض مبابي.. ولن نعوض الهلال ببديل نيمار

كشف سعد اللذيذ نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الكثير من الأسرار حول التفاوض مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي، لضمه إلى صفوف الهلال السعودي، مشيراً إلى أنه لا مجال لتعويض النادي الأزرق بلاعب بديل عن نيمار بعد تعرضه لإصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي، وخضوعه بعدها لعملية جراحية، سيغيب على أثرها عن الملاعب لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.

وقال سعد اللذيذ لبرنامج "كورة" عبر قناة "روتانا خليجية": "كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز وغيرهم من النجوم بالدوري السعودي سعداء بالتواجد هنا في السعودية".

وأضاف: "رياض محرز قال لي وجهًا لوجه حينما قابلته بعد أول توقف للدوري، أفكر أن أعيش كل حياتي في جدة".

وأكمل: "لا رواتب متأخرة لأي لاعب محترف حتى الآن، وكل النجوم حول العالم باستثناء 2، حاولوا التواصل معنا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهناك لاعبين رفضوا عروض الانتقال للدوري السعودي، وانتقلوا لأندية أخرى، وحاليًا عادوا وغيروا رأيهم وتواصلوا معنا من أجل الانضمام في يناير المقبل".

وأشار: "أخاف الله سبحانه وتعالى وأتعامل مع الأندية كلها سواء، وحالات تنافس أكثر من ناد على لاعب واحد في فترة الانتقالات لم تتجاوز 5 حالات، وهناك أندية أدارت بعض صفقاتها بنفسها، والاستقطاب في الفترة الشتوية سيكون محدوداً".

وحول من حدد أهداف الأهلي من صفقات بدون مدرب، وسبب تأخير التعاقد مع المدير الفني، رد قائلاً: "أنا ضد فكرة إن المدرب يحدد الصفقات، وتأخير التعاقد مع مدرب شأن أهلاوي بحت".

وعن صفقة السنغالي ساديو ماني، قال سعد اللذيذ: "الأندية تقدم لنا طلبات، ولا يمكننا الموافقة على طلب من فريق ومن ثم يدخل آخر في الصفقة، ربما كانت هناك رغبة فقط عند الإدارة الأهلاوية، لم نفاوض ماني لا للنصر ولا للأهلي، فالنصر ذهب وفاوض اللاعب مباشرة، وقال نريده بالميزانية المحددة".

وأكد: "الاتفاق هو من جاء بستيفن جيرارد، والمدرب يريد أن يكون جزء من المشروع الرياضي، ويفكر في شراء منزل دائم بالمملكة".



وحول التفاوض مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، قال اللذيذ: "لم نتفاوض نهائياً مع مبابي للهلال".

وبخصوص صفقة ليونيل ميسي التي كانت قريبة من الهلال قبل أن ينتقل لأنتر ميامي الأمريكي، قال اللذيذ: "بذلنا مجهوداً كبيراً من أجل التعاقد مع ميسي وفاوضناه وقدمنا عرضنا، لكن كل مفاوضات قابلة للنجاح أو الفشل".

وأتم: "لا يمكننا تعويض الهلال بعد إصابة نيمار، ولكن نعمل على توفير تأمين للاعبين ضد الإصابات القوية".

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