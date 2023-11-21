«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق الجمعة في دبي

تشهد عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة 24 نوفمبر حتى 26 نوفمبر الجاري إطلاق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" حيث سيحظى خلالها عشاق التسوق بالعديد من التجارب المميزة، حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر المشاركة تخفيضات تصل إلى 90% على المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة في مراكز التسوق في دبي.

وتنظم المؤسسة "3 أيام من التخفيضات الكبرى" مرتان سنوياً، في كوكبة من مراكز التسوق والمتاجر الأشهر في دبي، وهي فرصة حصرية للمتسوقين في أنحاء دبي للاستفادة من التخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة في نمط الحياة والإلكترونيات والأزياء والجمال واللوازم المنزلية، وغيرها من فئات المنتجات المختلفة. وتقدم أكثر من 500 علامة تجارية تخفيضات هائلة في أكثر من 2000 محل تجاري في دبي.

لا تفوتوا فرصة التسوق خلال "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، من الجمعة 24 نوفمبر حتى الأحد 26 نوفمبر الجاري، والاستفادة من عروض مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في دبي، بتخفيضات تصل حتى 90 في المئة على منتجات العلامات التجارية الرائدة.