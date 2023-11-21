-->

Tuesday, 21 November 2023 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق الجمعة في دبي

11/21/2023 3:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشهد عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة 24 نوفمبر حتى 26 نوفمبر الجاري إطلاق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" حيث سيحظى خلالها عشاق التسوق بالعديد من التجارب المميزة، حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر المشاركة تخفيضات تصل إلى 90% على المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة في مراكز التسوق في دبي.

وتنظم المؤسسة "3 أيام من التخفيضات الكبرى" مرتان سنوياً، في كوكبة من مراكز التسوق والمتاجر الأشهر في دبي، وهي فرصة حصرية للمتسوقين في أنحاء دبي للاستفادة من التخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة في نمط الحياة والإلكترونيات والأزياء والجمال واللوازم المنزلية، وغيرها من فئات المنتجات المختلفة. وتقدم أكثر من 500 علامة تجارية تخفيضات هائلة في أكثر من 2000 محل تجاري في دبي.

لا تفوتوا فرصة التسوق خلال "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، من الجمعة 24 نوفمبر حتى الأحد 26 نوفمبر الجاري، والاستفادة من عروض مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في دبي، بتخفيضات تصل حتى 90 في المئة على منتجات العلامات التجارية الرائدة.

MENAFN21112023000110011019ID1107462629

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث