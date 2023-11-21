برنامج الغذاء العالمي: نحو من 2.2 مليون شخص بغزة بحاجة لمساعدات

MENAFN - Al Wakeel News)قال برنامج الغذاء العالمي إن ما يقارب 2.2 مليون شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.



وكان البرنامج قد كشف أول أمس الأحد أن عددا قليلا من الشاحنات توصل الإمدادات الغذائية إلى العائلات في قطاع غزة، والتي ظل أفرادها بدون غذاء لأيام عدة، مشيرة إلى أن الأمر يزداد صعوبة مع الطقس واشتداد برد الشتاء.

