برنامج الغذاء العالمي: نحو من 2.2 مليون شخص بغزة بحاجة لمساعدات
التاريخ
11/21/2023 1:11:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال برنامج الغذاء العالمي إن ما يقارب 2.2 مليون شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.
وكان البرنامج قد كشف أول أمس الأحد أن عددا قليلا من الشاحنات توصل الإمدادات الغذائية إلى العائلات في قطاع غزة، والتي ظل أفرادها بدون غذاء لأيام عدة، مشيرة إلى أن الأمر يزداد صعوبة مع الطقس واشتداد برد الشتاء.
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