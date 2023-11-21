10 قتلى على الأقل جراء عملية دهس لعدد من الأشخاص في ليبيريا

قتل عدة أشخاص في العاصمة الليبيرية مونروفيا عندما دهست سيارة مجموعة من أنصار جوزيف بواكاي الذي فاز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، كان أشخاص يحتفلون مساء الاثنين بالانتقال المرتقب للسلطة أمام مقر حزب الوحدة الذي يتزعمه بواكاي، عندما اصطدمت سيارة بالحشد.

وذكرت صحيفة "ليبيريا أوبزرفر" المحلية وبوابة "فرونت بيج أفريكا" الإخبارية نقلا عن شهود عيان أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون.

ثم فر سائق السيارة، الذي لا يزال دافعه غير واضح، من مكان الحادث على دراجة نارية.

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت اللجنة الانتخابية النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات الرئاسية في 14 أكتوبر. ووفقا للنتائج، حصل الرئيس الحالي ولاعب كرة القدم العالمي السابق جورج ويا على نسبة 4ر49% من الأصوات الصحيحة، بينما حصل بواكاي على 6ر50%.

وكان ويا قد اعترف بالفعل بالهزيمة مساء الجمعة وهنأ بواكاي على فوزه.

وعلى الرغم من مواردها الطبيعية الغنية، فإن الدولة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي هي واحدة من أفقر البلدان في العالم. وبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، فإن البلاد مثقلة بالفساد وبطء عملية التصالح مع الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية، والتي أودت بحياة حوالي 250 ألف شخص بين عامي 1989 و 2003.

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