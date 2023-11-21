10 قتلى على الأقل جراء عملية دهس لعدد من الأشخاص في ليبيريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل عدة أشخاص في العاصمة الليبيرية مونروفيا عندما دهست سيارة مجموعة من أنصار جوزيف بواكاي الذي فاز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، كان أشخاص يحتفلون مساء الاثنين بالانتقال المرتقب للسلطة أمام مقر حزب الوحدة الذي يتزعمه بواكاي، عندما اصطدمت سيارة بالحشد.
وذكرت صحيفة "ليبيريا أوبزرفر" المحلية وبوابة "فرونت بيج أفريكا" الإخبارية نقلا عن شهود عيان أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون.
ثم فر سائق السيارة، الذي لا يزال دافعه غير واضح، من مكان الحادث على دراجة نارية.
وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت اللجنة الانتخابية النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات الرئاسية في 14 أكتوبر. ووفقا للنتائج، حصل الرئيس الحالي ولاعب كرة القدم العالمي السابق جورج ويا على نسبة 4ر49% من الأصوات الصحيحة، بينما حصل بواكاي على 6ر50%.
وكان ويا قد اعترف بالفعل بالهزيمة مساء الجمعة وهنأ بواكاي على فوزه.
وعلى الرغم من مواردها الطبيعية الغنية، فإن الدولة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي هي واحدة من أفقر البلدان في العالم. وبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، فإن البلاد مثقلة بالفساد وبطء عملية التصالح مع الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية، والتي أودت بحياة حوالي 250 ألف شخص بين عامي 1989 و 2003.
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