مدارس حكومية وخاصة تطبق اختبارات تجريبية للصفوف من 5 حتى 12

بدأت مدارس حكومية وخاصة مطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم في مختلف إمارات الدولة تنظيم اختبارات تجريبية للطلاب بالصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، حيث تنفذ هذه الاختبارات عبر منصة Swiftassess، للتأكد من فعالية الشبكة وأنظمة المدارس، كما تهدف إلى اختبار جاهزية فرق المدارس ورفع كفاءة الطلاب في التعامل مع صفحة الاختبار الإلكتروني.

واعتبرت الإدارات المدرسية أن تنظيم هذه الاختبارات فرصة لحصر التحديات وحلها أو رفعها للجهات المعنية قبل الامتحانات الرسمية،لافتة إلى حضور الطلاب الاختبارات بأجهزة حاسوب محمولة، وتجنب استخدام الأجهزة اللوحية.

وتستمر تلك الاختبارات التي بدأت أمس حتى يوم غد، وتشمل عدة مواد دراسية كالدراسات الاجتماعية للصفوف من الخامس إلى الثامن، ومواد العلوم (الفيزياء والكيمياء والأحياء) للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر في جميع المسارات.

وتبلغ مدة الاختبار 30 دقيقة، وتحدد إدارة المدرسة الفترة الزمنية لأداء الاختبار بما يتناسب مع سير اليوم المدرسي، وشددت المدارس على الطلبة بأهمية حفظ رقم الطالب وكلمة المرور الخاصة بهم، وفي حالة عدم تمكنهم من حفظها يتم تغييرها وفقاً للإرشادات المرفقة من قبل المدارس.

وأفادت إدارات المدارس في تعميم أرسلته لأولياء الأمور بأهمية حضور الطلاب لأداء الاختبارات التجريبية، مؤكدين عدم توافر فترة تعويضية لهذه الاختبارات، وتعتبر الاختبارات التجريبية تدريبية ولا تؤثر على درجة الطلاب.

فرصة مهمة

ووجهت المدارس الطلبة بعدم الغياب خلال فترة الاختبارات التجريبية، حيث تعتبر هذه الفرصة مهمة لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب في التعامل مع الاختبارات الإلكترونية.

من جهة أخرى، أصدرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دليلاً مفصلاً عن سياسة تقييم أداء الطلبة للكوادر الإدارية والتعليمية ولأولياء الأمور بهدف دعم أدوارهم المحورية في مسيرة الطلبة التعليمية بما يضمن تكاملية الأدوار ما بين المؤسسة وأولياء الأمور والمعلمين من أجل تحقيق تطلعات دولة الإمارات في قطاع التعليم والارتقاء بمخرجات المنظومة التعليمية الوطنية.

وأوضحت أن الدليل يسلط الضوء على عدة جوانب مهمة في عمليات قياس وتقييم أداء الطلبة منها توحيد المقاييس الوصفية لمستويات أداء الطلبة إلى جانب طبيعة مواد المنهج المتكامل (سلسلة سلامة) الخاص بالحلقة الأولى، وتصنيف مادة العلوم الصحية لطلبة الصف الحادي عشر، واختبارات طلبة الصف الثاني عشر من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى البرمجة الزمنية للاختبارات الخاصة بالفصول الدراسية الثلاثة ضمن العام الدراسي الجاري بالإضافة إلى موعد اختبار الإعادة.

وأفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأنه وفقاً للدليل المتاح على موقعها الإلكتروني تم توحيد المقاييس الوصفية لمستويات أداء الطلبة (سلم تقدير الدرجات)، وهو ما من شأنه تقديم صورة دقيقة لولي الأمر عن المستوى المهاري والتعليمي للطالب، حيث سيتم رصد علامات مواد المجموعة A بالحروف للصفوف من الأول ولغاية الحادي عشر، أما الصف الثاني عشر فسترصد الدرجة بالحروف والأرقام، وبشأن مواد المجموعة B ترصد بالحروف فقط.

أكدت المؤسسة أن الدليل حدد شروطاً لترفيع الطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث وهي، خضوع الطالب لإجراءات التقييم كافة خلال فترة حضوره لفصلين دراسيين على الأقل، إلى جانب حضور الطالب ما نسبته 65 % من أيام التمدرس أو إجراءات التقييم خلال الفصول الدراسية الثلاثة، أما بشأن الطلبة في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر ينتقل الطالب إلى الصف التالي بشرط اجتياز جميع مواد المجموعة (A) وتحقيق درجة النهاية الصغرى على الأقل بعد امتحان الإعادة.

وحدد الدليل مواعيد الاختبارات النهائية للفصول الدراسية الثلاثة، حيث تبدأ اختبارات الفصل الأول 24 نوفمبر الجاري، أما الفصل الثاني فتبدأ الاختبارات النهائية له بتاريخ 13 مارس المقبل، فيما تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري في 5 يونيو 2024، كما بين الدليل أن اختبارات الإعادة للعام الدراسي الجاري ستبدأ بتاريخ 8 يوليو المقبل.

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