«إياتا»: إنتاج الوقود المستدام تضاعف 3 مرات خلال 2023

قال خالد العيسوي، مدير منطقة الخليج والشرق الأدنى في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن إنتاج وقود الطيران المستدام حالياً يمثل أقل من 1% من المطلوب في القطاع، رغم تسارع وتيرة الإنتاج إذ تضاعف الإنتاج والاستخدام خلال العام 2023 بأكثر من 3 أضعاف العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى دخول استثمارات كبيرة للمجال، والتزام شركات الطيران بشراء الكميات المتوفرة في السوق.

وأكد العيسوي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الثالث لمنظمة "إيكاو" بشأن الطيران والوقود البديل، أن نمو إنتاج وقود الطيران المستدام يحتاج إلى دعم حكومي، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والاستثمار في الكوادر البشرية، لافتا إلى أن المستويات المتوفرة من وقود الطيران المستدام حالياً لا تدعم التوجهات المطلوبة، فالإنتاج غير قادر على تلبية الطلب والأسعار مرتفعة.

وأضاف أن الأمر المبشر حتى الآن هو وجود توافق من قبل اللاعبين الأساسيين في هذا المجال سواء شركات الطيران أو الجهات الحكومية، أو الجهات المنتجة، وبالتالي يمكن أن يقود ذلك إلى التوصيات المطلوبة.

وحول احتياجات قطاع الطيران للوصول إلى هدف صفر انبعاثات في 2050 ، قال إن الكمية المطلوبة حينها ستكون نحو 500 مليون طن.

وأكد العيسوي ، أهمية المؤتمر الثالث لمنظمة "إيكاو" بشأن الطيران والوقود البديل، لا سيما مع التركيز على وقود الطيران المستدام الذي يمثل الركيزة الأساسية في وصول قطاع الطيران إلى هدف الانبعاث الصفري في عام 2050، مشيراً إلى أن الطريق إلى الانبعاث الصفري يعتمد بنسبة تتجاوز 65% على الوقود البديل.

وقال إن العالم يتطلع إلى نتائج المؤتمر، معرباً عن أمله بالتوصل إلى توصيات تحقق الهدف المنشود الذي يعتمد على زيادة مستويات إنتاج وقود الطيران المستدام.



ونوه بأن حركة السفر حول العالم استعادت أكثر من 97% من مستوى السفر ما قبل الجائحة، فيما تزيد عن ذلك وتقترب من 100% في منطقة الشرق الأوسط، حتى أن بعض دول المنطقة تجاوزت مستويات 2019، متوقعاً استمرار مسار النمو في حركة السفر خلال العام المقبل، وفيما يخص الإمارات، أشار إلى أنها تعدت ما قبل الجائحة بنسب كبيرة.



وحول أرباح شركات الطيران في العالم والمنطقة، قال العيسوي إن الأرباح ستكون إيجابية خلال العام الجاري على المستوى العالمي، فالتعافي كان سريعاً في معظم الأسواق، وفيما كانت الأرباح محدودة العام الماضي فالعام الجاري سيشهد تحسناً ملحوظاً.

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