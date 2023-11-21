تفاصيل الحالة الجوية اليوم الثلاثاء
التاريخ
11/21/2023 12:20:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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