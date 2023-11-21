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الخصاونة : الجيش يجري تحقيقاً وسنتعامل مع الموضوع حسب نتائج التحقيق

11/21/2023 12:20:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن "غياب الحل السياسي بفلسطين سينقلنا من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ ثم إلى انفجار أكبر".
وقال الخصاونة في مقابلة مع قناة "العربية/الحدث" الاثنين إن "غياب الحل السياسي لن يقودنا إلا لعبثية تكرار ما يحصل في غزة".
أما فيما يخص قصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، فأكد الخصاونة أن "القوات المسلحة الأردنية تجري تحقيقاً وسنتعامل مع الموضوع حسب نتائج التحقيق".
وقال إن الأردن تلقى إشعارات من إسرائيل لإخلاء المستشفى ورفض الطلب.
كما أوضح أن المستشفى الميداني الأردني الجديد بغزة يحتوي على حاضنات للأطفال الخدج.

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