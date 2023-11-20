مبرة السعد شاركت باجتماعات الدورة 42 لـ اليونسكو

(MENAFN
- Al-Anbaa) شاركت الشيخة نبيلة الصباح ممثلة عن مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة «اليونسكو»، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس بحضور أودري أزولاي المدير العام لمنظمة اليونسكو والسفير سانتياجو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ 42، وتامارا راستوفاك رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية. وقالت الشيخة نبيلة الصباح في تصريح لها، إن مشاركة المبرة تعكس التزامها الراسخ بدعم الغايات والقيم التي تمثلها اليونسكو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة في ظل الأوضاع الحالية والتحديات التي يعيشها العالم.
وأكدت حرص مبرة السعد على العمل المشترك الفعال إقليميا ودوليا، مشددة على أهمية العمل الجماعي لضمان مستقبل أفضل للإنسانية والأجيال المقبلة، ولافتة إلى أن معالجة مختلف التحديات أصبحت أمرا ممكنا في وقتنا الحاضر بفضل التطور الذي نشهده في عالم التكنولوجيا الحديثة، والتي يمكن أن تعمل على إيجاد حلول مبتكرة وطرق بديلة لمختلف التحديات.
وأشارت إلى أن مبرة السعد تنظر بعين التقدير للدور بالغ الأهمية الذي تؤديه منظمة اليونسكو في سبيل توثيق التعاون بين المنظمة والدول العربية سواء على مستوى الحكومات أو مؤسسات المجتمع المدني.
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