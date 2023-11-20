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مبرة السعد شاركت باجتماعات الدورة 42 لـ اليونسكو

11/20/2023 11:36:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت الشيخة نبيلة الصباح ممثلة عن مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة «اليونسكو»، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس بحضور أودري أزولاي المدير العام لمنظمة اليونسكو والسفير سانتياجو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ 42، وتامارا راستوفاك رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية. وقالت الشيخة نبيلة الصباح في تصريح لها، إن مشاركة المبرة تعكس التزامها الراسخ بدعم الغايات والقيم التي تمثلها اليونسكو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة في ظل الأوضاع الحالية والتحديات التي يعيشها العالم.
وأكدت حرص مبرة السعد على العمل المشترك الفعال إقليميا ودوليا، مشددة على أهمية العمل الجماعي لضمان مستقبل أفضل للإنسانية والأجيال المقبلة، ولافتة إلى أن معالجة مختلف التحديات أصبحت أمرا ممكنا في وقتنا الحاضر بفضل التطور الذي نشهده في عالم التكنولوجيا الحديثة، والتي يمكن أن تعمل على إيجاد حلول مبتكرة وطرق بديلة لمختلف التحديات.
وأشارت إلى أن مبرة السعد تنظر بعين التقدير للدور بالغ الأهمية الذي تؤديه منظمة اليونسكو في سبيل توثيق التعاون بين المنظمة والدول العربية سواء على مستوى الحكومات أو مؤسسات المجتمع المدني.

MENAFN20112023000130011022ID1107461312

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