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الصالح تعاون كويتي - ماليزي في مجالات الأمنين الغذائي والسيبراني والرعاية الصحية

11/20/2023 11:36:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال سفيرنا لدى ماليزيا راشد الصالح إن العلاقات الكويتية - الماليزية متطورة وتوفر أساسا قويا لمزيد من التعاونات التجارية والاستثمارية لاسيما في مجالات الأمنين الغذائي والسيبراني والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي وصناعة الحلال والخدمات المصرفية الإسلامية.
وأضاف السفير الصالح في تصريح لـ«كونا» عقب مأدبة عشاء أقامها في مقر إقامته بكوالالمبور على شرف ملك ماليزيا السابق سلطان ولاية (ترينجانو) ميزان زين العابدين أنهما «بحثا التعاون الاستثماري والسياحي بين البلدين لاسيما في ولاية (ترينجانو) التي تشتهر بتاريخها الثقافي والديني».
وأوضح أن «العلاقات الكويتية - الماليزية قديمة وتاريخية، فقد افتتحت السفارة الماليزية في الكويت عام 1974 تلتها سفارة الكويت في ماليزيا عام 1980».
وأشار الى أن السلطان زين العابدين بعث بتحياته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى حكومة وشعب الكويت.
يذكر أن سلطان ولاية (ترينجانو) شغل منصب ملك ماليزيا الـ13 خلال الفترة من 2006 إلى 2011.

MENAFN20112023000130011022ID1107461308

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