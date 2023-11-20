الصالح تعاون كويتي - ماليزي في مجالات الأمنين الغذائي والسيبراني والرعاية الصحية

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال سفيرنا لدى ماليزيا راشد الصالح إن العلاقات الكويتية - الماليزية متطورة وتوفر أساسا قويا لمزيد من التعاونات التجارية والاستثمارية لاسيما في مجالات الأمنين الغذائي والسيبراني والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي وصناعة الحلال والخدمات المصرفية الإسلامية.
وأضاف السفير الصالح في تصريح لـ«كونا» عقب مأدبة عشاء أقامها في مقر إقامته بكوالالمبور على شرف ملك ماليزيا السابق سلطان ولاية (ترينجانو) ميزان زين العابدين أنهما «بحثا التعاون الاستثماري والسياحي بين البلدين لاسيما في ولاية (ترينجانو) التي تشتهر بتاريخها الثقافي والديني».
وأوضح أن «العلاقات الكويتية - الماليزية قديمة وتاريخية، فقد افتتحت السفارة الماليزية في الكويت عام 1974 تلتها سفارة الكويت في ماليزيا عام 1980».
وأشار الى أن السلطان زين العابدين بعث بتحياته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى حكومة وشعب الكويت.
يذكر أن سلطان ولاية (ترينجانو) شغل منصب ملك ماليزيا الـ13 خلال الفترة من 2006 إلى 2011.
MENAFN20112023000130011022ID1107461308
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