الساير أهمية فهم تحديات صعوبات التعلم

(MENAFN
- Al-Anbaa) نظمت الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم بدعم من مبرة مؤسسة مشاريع الخير ملتقى أولياء الأمور العاشر بعنوان «قصور الوظائف التنفيذية بين الفهم والتعايش الأمثل: تطبيقات عملية» والذي يهدف إلى توعية أولياء الأمور بأبنائهم ذوي اختلافات التعلم (صعوبات التعلم واضطراب و/او نقص الانتباه وفرط الحركة)، والذي أقيم في الجمعية الثقافية النسائية بالخالدية.
في هذا الإطار، أعلنت رئيس الجمعية آمال الساير أن اختيار «الوظائف التنفيذية» كموضوع للملتقى هذا العام جاء بسبب أهميتها في فهم التحديات التي تواجه من لديهم خلل فيها كالطلبة الذين لديهم اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وأحيانا الطلبة الذين لديهم صعوبات تعلم فقط.
وأضافت أن «الخبير العالمي يقترح تسمية هذا الاضطراب: اضطراب خلل الوظائف التنفيذية».
هذا، وقامت د.وفاء الياسين من كلية التربية بجامعة الكويت والمنسق العام للملتقى بتقديم المحاضرين وبإدارة الجلسة الحوارية، حيث أبدى أولياء الأمور اهتمامهم الكبير بالموضوع من خلال طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات.
وتناولت د.فاطمة المويزري موضوع الذاكرة وأنواعها والأسباب وراء قصور الانتباه وموضوع الأغذية المعززة لها وكيفية رفع كفاءتها، كما قدمت تطبيقات عملية لتعزيز الذاكرة والانتباه، كما قدمت شرحا وتطبيقات عملية لطريقة حل المشكلات مع العواطف والمشاعر التي يصعب على الطالب الذي لديه اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة التحكم فيها.
وكان عنوان المحاضرة التي قدمتها د.هدى شعبان ـ استشاري نفسي تربوي ومدرب محترف ـ «استراتيجيات تنظيم الوقت وتحديد الأولويات»، وذلك من خلال ثلاثة محاور: تنظيم المكان وتنظيم الوقت وتحديد الأولويات والإستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتحفيز الطفل على البدء بالمهام ومن ثم الانتهاء منها.
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