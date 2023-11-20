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الساير أهمية فهم تحديات صعوبات التعلم

11/20/2023 11:36:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم بدعم من مبرة مؤسسة مشاريع الخير ملتقى أولياء الأمور العاشر بعنوان «قصور الوظائف التنفيذية بين الفهم والتعايش الأمثل: تطبيقات عملية» والذي يهدف إلى توعية أولياء الأمور بأبنائهم ذوي اختلافات التعلم (صعوبات التعلم واضطراب و/او نقص الانتباه وفرط الحركة)، والذي أقيم في الجمعية الثقافية النسائية بالخالدية.
في هذا الإطار، أعلنت رئيس الجمعية آمال الساير أن اختيار «الوظائف التنفيذية» كموضوع للملتقى هذا العام جاء بسبب أهميتها في فهم التحديات التي تواجه من لديهم خلل فيها كالطلبة الذين لديهم اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وأحيانا الطلبة الذين لديهم صعوبات تعلم فقط.
وأضافت أن «الخبير العالمي يقترح تسمية هذا الاضطراب: اضطراب خلل الوظائف التنفيذية».
هذا، وقامت د.وفاء الياسين من كلية التربية بجامعة الكويت والمنسق العام للملتقى بتقديم المحاضرين وبإدارة الجلسة الحوارية، حيث أبدى أولياء الأمور اهتمامهم الكبير بالموضوع من خلال طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات.
وتناولت د.فاطمة المويزري موضوع الذاكرة وأنواعها والأسباب وراء قصور الانتباه وموضوع الأغذية المعززة لها وكيفية رفع كفاءتها، كما قدمت تطبيقات عملية لتعزيز الذاكرة والانتباه، كما قدمت شرحا وتطبيقات عملية لطريقة حل المشكلات مع العواطف والمشاعر التي يصعب على الطالب الذي لديه اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة التحكم فيها.
وكان عنوان المحاضرة التي قدمتها د.هدى شعبان ـ استشاري نفسي تربوي ومدرب محترف ـ «استراتيجيات تنظيم الوقت وتحديد الأولويات»، وذلك من خلال ثلاثة محاور: تنظيم المكان وتنظيم الوقت وتحديد الأولويات والإستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتحفيز الطفل على البدء بالمهام ومن ثم الانتهاء منها.

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