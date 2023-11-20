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الديوان يضيف 5 تخصصات تربوية لخطة إيفاد الصحة

11/20/2023 11:36:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أضاف ديوان الخدمة المدنية 5 تخصصات تربوية لخطة الإيفاد لـ «الإجازات الدراسية» التابعة لوزارة الصحة 2023 - 2024 بدرجة «البكالوريوس» شرط النقل لوزارة التربية بعد التخرج والحصول على المؤهل والعمل بالمسمى الوظيفي الذي يحدده الديوان. وتضمنت التخصصات التربوية التي أضافها ديوان الخدمة المدنية لوزارة الصحة، تخصص «لغة عربية - لغة انجليزية - تربية بدنية إناث فقط - لغة فرنسية ذكور فقط - رياضيات».

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