الديوان يضيف 5 تخصصات تربوية لخطة إيفاد الصحة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أضاف ديوان الخدمة المدنية 5 تخصصات تربوية لخطة الإيفاد لـ «الإجازات الدراسية» التابعة لوزارة الصحة 2023 - 2024 بدرجة «البكالوريوس» شرط النقل لوزارة التربية بعد التخرج والحصول على المؤهل والعمل بالمسمى الوظيفي الذي يحدده الديوان. وتضمنت التخصصات التربوية التي أضافها ديوان الخدمة المدنية لوزارة الصحة، تخصص «لغة عربية - لغة انجليزية - تربية بدنية إناث فقط - لغة فرنسية ذكور فقط - رياضيات».
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