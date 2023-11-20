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التقدم العلمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نظما ورشة عمل حول الاستشراف الإستراتيجي

11/20/2023 11:36:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل إقليمية بعنوان «الاستشراف الاستراتيجي» نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا - خلال الفترة ما بين 19 و20 نوفمبر.
وهدفت الورشة إلى أن تكون بمنزلة منصة إقليمية لمراجعة ومناقشة المخرجات والبيانات العالمية الاستشرافية من منظور إقليمي، وذلك من خلال إشراك خبراء إقليميين في مختلف القضايا البيئية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث وغيرها بحيث يمكنهم تحليل القضايا والفرص والمخاطر ذات العلاقة وتحديد العواقب والإجراءات الاستراتيجية التي تتناسب مع واقع أقاليم برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأقيمت الورشة في مركز التعليم الإلكتروني التابع للمكتبة المركزية بجامعة الكويت في منطقة الشدادية وشارك بها نحو 40 خبيرا بيئيا ومفكرا استراتيجيا من دول غرب آسيا بمن فيهم ممثلون عن جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة والمجلس البلدي.
وتم تقسيم المشاركين إلى عدة فرق للتركيز على ثلاثة عناصر رئيسية لمسار الاستشراف الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهي مسح الأفق، ووضع البيانات في سياقها، ومن ثم وضع الاستراتيجيات فيما يؤمل أن يتم تضمين هذه المعلومات في تقرير عالمي ينشر في 2024.
من جانبه، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي إن الهدف منها هو تعزيز نتائج الاستشراف العالمية التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال إضفاء السياق الاجتماعي والثقافي الخاص بغرب آسيا وتسليط الضوء على هواجس المستقبل في المنطقة.

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