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بالفيديو الجلال لـ الأنباء إغلاق منزل يستغل في إعداد مواد غذائية دون تراخيص صحية

11/20/2023 11:36:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
في جولة ميدانية تعد الأولى من نوعها، قام مفتشو الهيئة العامة للغذاء والتغذية في محافظة مبارك الكبير بمداهمة منزل يتم داخله تصنيع مواد غذائية وإعدادها للبيع دون وجود تراخيص صادرة عن الهيئة لهذا الغرض. وفي هذا السياق، قال مدير إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.سعود الجلال لـ «الأنباء» ان المداهمة فريدة من نوعها، مبينا انها المرة الأولى التي تتم فيها مداهمة منزل لتفتيشه، وهو الأمر الذي استدعى وجود موافقات مسبقة وهو ما قمنا بإعداده.
وأضاف الجلال: من خلال جولاتنا التفتيشية وعبر الشكاوى التي وصلتنا وتضمنت تحضير مواد غذائية في منزل للسكن الخاص مع عدم وجود ترخيص صحي من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، تمت مداهمة المنزل، وتبين وجود مواد غذائية داخل المنزل، وتم تحرير محضر فتح وإدارة منشأة غذائية قبل الحصول على ترخيص صحي واتخاذ الإجراءات اللازمة وإغلاق المنشأة حفاظا على سلامة الجميع. وأشار إلى أن المخالفات تمثلت في محضرين، أحدهما عدم توافر الاشتراطات الصحية والفنية، والثاني فتح وإدارة منشأة قبل الحصول على ترخيص صحي، مؤكدا أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم على مدار 24 ساعة بالتفتيش والرقابة على جميع المنشآت الغذائية، مشددا على تطبيق كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جانبه، أكد رئيس فريق تفتيش محافظة مبارك الكبير محمد الدوسري أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم بعملها على أكمل وجه، ومستمرون بشكل دائم في عملنا وهناك خطط واجتماعات تهدف الى مصلحة المحافظة. ولفت الدوسري إلى أن هناك جولات مكثفة مستمرة على جميع المنشآت الغذائية من أسواق مركزية ومطاعم ومصانع وبقالات، والهيئة تسعى دائما الى خدمة المواطنين والمقيمين فيما يخص الشأن الغذائي.

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