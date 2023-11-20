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محمد الصقر قطاع الأعمال الكويتي يتطلع لتنمية التبادلات التجارية مع روسيا

11/20/2023 11:36:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، في مكتبه صباح أمس، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الكويت فلاديمير شيلتوف، وذلك بحضور مدير عام الغرفة رباح الرباح.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، كما تم بحث أهمية تعريف أصحاب الأعمال بالمناخ الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتكثيف زيارات الوفود التجارية والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على فرص التعاون المشترك وتنمية التبادل التجاري في شتى المجالات.
وفي هذا السياق، أشار الصقر إلى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التي بدأت منذ عام 1963، كما أن الغرفة قامت مسبقا بتوقيع مذكرات تفاهم مع نظيراتها من الغرف الروسية، ويتطلع قطاع الأعمال الكويتي إلى تنمية التبادلات الثنائية من خلال استقبال الوفود التجارية الروسية بهدف خلق الشراكات التجارية والاستثمارية المثمرة بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين.
من جانبه، أعرب السفير الروسي عن خالص امتنانه وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها الدائم، وما تقدمه من خدمات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدا على سعيه لتذليل المعوقات التي قد تحد من التعاملات التجارية بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين، مشيرا إلى أمله في تنظيم الفعاليات المشتركة في المستقبل القريب لتعزيز التعاون الثنائي.

MENAFN20112023000130011022ID1107461278

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