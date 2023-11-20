ذكرى وفاة الفنانة ليلى مراد.. اليوم

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنانة ليلى مراد التي قدمت أعمالاً مهمة في مجال الغناء والتمثيل وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور، بدأ مشوارها الغنائى على يد والدها الملحن زكى مراد والملحن داود حسنى، وغنت بعدها فى العديد من الحفلات، وتقدمت للإذاعة المصرية فى منتصف الثلاثينات، وتعاقدت معها على الغناء بشكل أسبوعى.

وتمتلك ليلى رصيدًا كبيرًا من الأغانى فى مشوارها الفنى، ومن أبرز أغانيها: "مليش أمل فى الدنيا دى"، "ليه خلتنى أحبك"، "يا حبيب الروح"، "الدنيا غنوة"، "يا مسافر وناسى هواك"، "اللى يقدر على قلبى"، "كلمنى يا قمر"، وبالطبع أغنية "أبجد هوز"، التى كانت بمثابة فك شفرات وطلاسم لغة المرأة وهو التوجه الذى حملته معظم أغنيات ليلى مراد.

كما قدمت ليلى مراد 27 فيلمًا، من أشهرها: "قلبي دليلي"، "عنبر"، "ليلى بنت الأغنياء"، "سيدة القطار"، "غزل البنات" ،"ورد الغرام" ،"بنت الأكابر" ،"الضحايا" ،"ليلي"

،أما عن اخر محطاتها في السينما فيلم

"الحبيب المجهول" عام 1955 مع حسين صدقي واعتزلت بعدها العمل الفني.

ليلى مراد مشوارها السينمائى لا يزيد على 26 فيلمًا منذ أول فيلم ظهرت فيه بالغناء فقط سنة 1932 وهو "الشحايا" لبهيجة حافظ وزكى رستم، إلى آخر فيلم لها كنجمة كبيرة سنة 1955 هو "الحبيب المجهول".

اعتزلت التمثيل مبكرًا وهو الأمر الذى وطد علاقتها بجمهورها، وأصبح اسمها يتردد على كل لسان، وهى صاحبة الصوت الذى تميز بالحزن والشجن.



