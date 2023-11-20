بيت السنارى يستضيف معرض محمد حاكم فيلسوف الضحك.. اعرف موعد افتتاحه

(MENAFN
- Youm7) تستضيف مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري
بحى السيدة زينب التابع لقطاع التواصل الثقافي، وبالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرضًا فنيًا مفتوحا للجمهور تحت عنوان: "محمد حاكم.. فيلسوف الضحك"، ضمن سلسلة معارض رواد الكاريكاتير المصرى، وذلك يوم الأحد 26 نوفمبر الحالى، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.
يضم المعرض أعمال الفنان الكبير محمد حاكم.. فيلسوف الكاريكاتير والضحك، بأسلوبه الفريد والمميز. وتظهر الرسومات قدرته الفائقة على الابتكار وتصوير الشخصيات والأحداث باستخدام الخطوط البسيطة والألوان القوية لنقل الرسائل. ويعقد المعرض في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023.
يأتي هذا المعرض في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة والحفاظ على التراث، وتقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير، وكذلك إلقاء الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم.
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