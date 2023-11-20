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بيت السنارى يستضيف معرض محمد حاكم فيلسوف الضحك.. اعرف موعد افتتاحه

11/20/2023 11:29:04 PM
(MENAFN- Youm7) تستضيف مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري
بحى السيدة زينب التابع لقطاع التواصل الثقافي، وبالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرضًا فنيًا مفتوحا للجمهور تحت عنوان: "محمد حاكم.. فيلسوف الضحك"، ضمن سلسلة معارض رواد الكاريكاتير المصرى، وذلك يوم الأحد 26 نوفمبر الحالى، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يضم المعرض أعمال الفنان الكبير محمد حاكم.. فيلسوف الكاريكاتير والضحك، بأسلوبه الفريد والمميز. وتظهر الرسومات قدرته الفائقة على الابتكار وتصوير الشخصيات والأحداث باستخدام الخطوط البسيطة والألوان القوية لنقل الرسائل. ويعقد المعرض في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023.

يأتي هذا المعرض في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة والحفاظ على التراث، وتقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير، وكذلك إلقاء الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم.







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