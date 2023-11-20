أبرز الاختلافات بين كاميرا Iphone 15 وكاميرا 15 Pro

MENAFN - Youm7) تعود العديد من الاختلافات بين iPhone 15 و15 Pro إلى أنظمة الكاميرا الجديدة، كما يوحي الاسم، تقدم أجهزة Pro الكاميرات الأكثر تقدمًا ولكن لا يزال لدى أجهزة 15 و15 Plus أنظمة مميزة، ومع ذلك، الجديد هذا العام هو أن iPhone 15 Pro Max يقف بمفرده باعتباره الطراز الوحيد الذي يتميز بتقريب بصري 5x، وفقاً لموقع 9to5mac.كاميرا آيفون 15 VS كاميرا 15 برو الكاميرات الخلفية

تأتي جميع أجهزة iPhone 15 مزودة بكاميرا خلفية رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل، وصور شخصية من الجيل التالي مع التركيز والتحكم في العمق، وSmart HDR 5، ومع ذلك، يتميز هاتفي 15 Pro وPro Max بأقوى أنظمة الكاميرا، بالإضافة إلى ذلك، هناك تغيير جديد هذا العام يشهد حصول 15 Pro Max على الكاميرا الأكثر قدرة مع حصول العدسة المقربة على تقريب بصري 5x، وتقتصر هذه العدسة على 3x لـ 15 Pro مثل 14 Pro و15 و15 Plus تحصل على تقريب بصري 2x.

تحتوي الكاميرات الرئيسية في 15 Pro وPro Max أيضًا على مستشعرات أكثر قوة على الرغم من أن جميع أجهزة iPhone 15 تتميز الآن بمستشعرات بدقة 48 ميجابكسل، على وجه التحديد، هذه مستشعرات رباعية البكسل مقاس 2.44 ميكرومتر لأجهزة Pro ومستشعرات رباعية البكسل مقاس 2 ميكرومتر لأجهزة 15 و15 Plus.هذا العام، تدعم جميع طرازات iPhone 15 التقاط "صور فائقة الدقة" بدقة 24 و48 ميجابكسل، وهناك كاميرا HEIF Max جديدة بدقة 48 ميجابكسل تتيح للمستخدمين التقاط صور تفصيلية بدون أحجام الملفات الكبيرة لـ ProRAW (يحصل iPhone 14 Pro أيضًا على HEIF Max ).ميزة جديدة بارزة أخرى لنماذج Pro هي خيار التغيير السريع (وضبط الإعداد الافتراضي) للأطوال البؤرية المختلفة للكاميرا الرئيسية – 24 و28 و35 ملم، وبالنسبة لـ 15 Pro Max، لديك نطاق تكبير 10x من 0.5x إلى 5x – بأطوال بؤرية من 13 ملم إلى 120 ملم، وتظل الإمكانات مثل التصوير الفوتوغرافي الماكرو ودعم Apple ProRAW حصرية لنماذج Pro.كاميرا سيلفي TruDepth

تحصل كاميرا TrueDepth الأمامية من Apple على أجهزة iPhone 15 على مجموعة من الترقيات الموجودة في الكاميرا الخلفية الرئيسية، الميزة الوحيدة المفقودة في طرازات iPhone 15 vs 15 Pro هي دعم ProRes.

بالنسبة إلى iPhone 15 Pro وPro Max، يقفز تسجيل الفيديو ProRes من 4K30 إلى 4K60، ويعني دعم USB-C 3 بسرعات 10 جيجابت في الثانية في طرازات Pro القدرة على تصوير ProRes مباشرة على محركات الأقراص الخارجية.يعد تشفير السجل جديدًا أيضًا لتسجيل الفيديو على أجهزة iPhone 15 Pro، مما يوفر المزيد من المرونة والنطاق لتدرج الألوان والتأثيرات المرئية.ميزة جديدة أخرى للمستخدمين المحترفين هي دعم نظام تشفير الألوان الأكاديمي (ACES)، وتقول شركة Apple إن أجهزة Pro الخمسة عشر هي أول هواتف ذكية في العالم تدعم هذا المعيار.