كيفية حذف حسابك على Skype؟ دليل خطوة بخطوة

MENAFN - Youm7) كان Skype يمتلك شهرة كبيرة في عام 2009، لدرجة أن مايكروسوفت دفعت 8.5 مليار دولار للاستحواذ على الشركة، لكن ماذا لو فكرت في حذف حسابك على سكايب، رغم أنك قد تظن أن الأمر بسيط، لكن لسوء الحظ لا يمكنك حذف حساب Skype الخاص بك دون التخلص من حساب مايكروسوفت نفسه، والذى قد يسبب بعض المشاكل العملية.ما هو سكايب؟

يتيح لك Skype التواصل مع الأشخاص حول العالم باستخدام الإنترنت على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي، وكان Skype هو البرنامج المفضل لمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية الدولية منخفضة التكلفة قبل أن تحتل Zoom وWhatsApp وGoogle Meet مركز الصدارة.

ربما تريد حذف حساب Skype الخاص بك لأنك لم تعد تستخدمه، ومع ذلك، إذا كان مرتبطًا بحساب مايكروسوفت نشط، فهذا يشبه هدم منزلك لأنك نادرًا ما تدخل إلى الطابق السفلي. كيفية التخلص من Skype دون حذف حساب مايكروسوفت:

مهما كان سبب رغبتك في حذف Skype، فإليك بعض الحلول التي لا تتضمن حذف حساب مايكروسوفت الخاص:

قم بإزالة Skype من أجهزتك

Skype هو أحد منتجات مايكروسوفت وهو تطبيق مستقل خارج Office 365، وهذا يعني أنه يمكنك إزالة التطبيق من جهاز الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي المتطور الذي يعمل بنظام Android دون حذف حساب مايكروسوفت الخاص بك، هذا هو الحل الأمثل لإخلاء مساحة على جهازك أو تنظيف سطح المكتب أو شاشة الهاتف الذكي.

- حظر جهات الاتصال غير المرغوب فيها - التوقف عن الظهور في نتائج البحث والاقتراحات - قم بإلغاء اشتراكك في Skype