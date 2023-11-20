طريقة حذف رموز OTP و2FA القديمة تلقائيًا على موبايلك الأيفون

MENAFN - Youm7) يتضمن ضمان أمان جهاز iPhone الخاص بك أكثر من مجرد مزيج قوي من البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وتضيف المصادقة الثنائية (2FA) طبقة إضافية من الحماية من خلال طلب رمز الاستخدام لمرة واحدة بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك، ومع ذلك، فإن إدارة هذه الرموز يدويًا قد تكون أمرًا شاقًا وتتسبب في فوضى على جهازك بمرور الوقت.ولحسن الحظ، مع iOS 17، قدمت Apple ميزة تمكنك من حذف رموز المصادقة الثنائية القديمة تلقائيًا، وفيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في تنشيط هذه الميزة وإزالة كلمات المرور لمرة واحدة (OTP) القديمة ورموز المصادقة الثنائية (2FA) من جهاز iPhone الخاص بك. اتبع الخطوات التالية

1. إعدادات الوصول

افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.2. انتقل إلى كلمات المرورمن قائمة الإعدادات، حدد "كلمات المرور".3. اختر خيارات كلمة المرورضمن قائمة كلمات المرور، اضغط على "خيارات كلمة المرور".4. تمكين التنظيف تلقائيًاحدد موقع مفتاح التبديل "التنظيف تلقائيًا" وقم بتشغيله.ومن خلال تنشيط هذه الميزة، سيقوم جهاز iPhone الخاص بك تلقائيًا بحذف رموز المصادقة الثنائية (2FA) المستخدمة أو منتهية الصلاحية من تطبيقي الرسائل والبريد، وهذا يضمن بقاء جهازك منظمًا وخاليًا من الفوضى غير الضرورية. معلومات إضافية لاسترجاع الكود

إذا كنت بحاجة في أي وقت إلى الوصول إلى رمز التحقق الذي تم حذفه تلقائيًا، فيمكنك القيام بذلك عن طريق النقر على "تحرير" في الزاوية العلوية اليسرى من تطبيق الرسائل وتحديد "إظهار المحذوفة مؤخرًا".