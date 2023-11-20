بتلكو تطلق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلقت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon ، الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت ( IPv 6) الذي سيسهم في تعزيز كفاءة الإنترنت لزبائنها. تعدّ الترقية من بروتوكول الإنترنت الإصدار الرابع ( IPv 4) إلى الإصدار السادس ( IPv 6) خطوة أساسية لمواكبة الطلب المتزايد على إنترنت الأشياء ( IoT ) والمنتجات الرقمية.
إن عناوين بروتوكول الإنترنت تم إطلاقها في أوائل الثمانينيات، والذي يتضمن ما يقارب 4 مليارات من عناوين IP الفريدة التي يتم استخدامها حول العالم، وذلك كان يعتبر أكثر من كافٍ لاحتياجات مستخدمي الإنترنت في ذلك الوقت، ونظرًا إلى أن العالم أصبح متصلاً بشكل متزايد، فإن إمكانية الحصول على عناوين بروتوكول الإنترنت ( IPv 4) أصبحت محدودة، مما سيشكل عائقًا في التوسع التكنولوجي في المستقبل، ولكن مع تبني بروتوكول الإنترنت ( IPv 6)، ستكون عناوين IP الفريدة متوافرة بشكل أكبر، والتي ستدعم بعد ذلك التقنيات الناشئة إلى جانب مواكبة أعداد الأجهزة المتزايدة المتصلة بشبكة الإنترنت، مما يضمن أن كل الأجهزة بشتى أنواعها سيكون لها عنوان IP فريد.
وتعليقًا على الإطلاق، قال راشد محمد المدير العام لقطاع التكنولوجيا في بتلكو: «نحن فخورون بأن شركة بتلكو تطلق أكبر تفعيل لبروتوكول الإنترنت ( IPv 6) في مملكة البحرين، مما يسهم في جعل المملكة في قائمة الدول الأكثر احتضانًا للتكنولوجيا في المنطقة. سيؤدي تفعيل هذا البروتوكول الجديد إلى تعزيز كفاءة وأمن وأداء الشبكات مقارنة ببروتوكول الإنترنت ( IPv 4) السابق».
وتابع قائلًا: «في بتلكو، نحن ملتزمون بتزويد زبائننا بأحدث الحلول التقنية، وذلك من خلال استثمارنا المستمر في أحدث التقنيات المتطورة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على جودة تجربة زبائننا».
واختتم حديثه قائلاً: «إن بروتوكول الإنترنت يسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي والاقتصادي بالمملكة، إذ يعدّ خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مملكة البحرين بصفتها مركزًا رقميًا متقدم في المنطقة».
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