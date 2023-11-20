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بتلكو تطلق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت

11/20/2023 11:28:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬الإصدار‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬بروتوكول‭ ‬الإنترنت‭ (‬ IPv 6‭) ‬الذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنترنت‭ ‬لزبائنها‭. ‬تعدّ‭ ‬الترقية‭ ‬من‭ ‬بروتوكول‭ ‬الإنترنت‭ ‬الإصدار‭ ‬الرابع‭ (‬ IPv 4‭) ‬إلى‭ ‬الإصدار‭ ‬السادس‭ (‬ IPv 6‭) ‬خطوة‭ ‬أساسية‭ ‬لمواكبة‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭ (‬ IoT ‭) ‬والمنتجات‭ ‬الرقمية‭.‬

إن‭ ‬عناوين‭ ‬بروتوكول‭ ‬الإنترنت‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬الثمانينيات،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬من‭ ‬عناوين‭ ‬ IP ‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كافٍ‭ ‬لاحتياجات‭ ‬مستخدمي‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬أصبح‭ ‬متصلاً‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد،‭ ‬فإن‭ ‬إمكانية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عناوين‭ ‬بروتوكول‭ ‬الإنترنت‭ (‬ IPv 4‭) ‬أصبحت‭ ‬محدودة،‭ ‬مما‭ ‬سيشكل‭ ‬عائقًا‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬تبني‭ ‬بروتوكول‭ ‬الإنترنت‭ (‬ IPv 6‭)‬،‭ ‬ستكون‭ ‬عناوين‭ ‬ IP ‭ ‬الفريدة‭ ‬متوافرة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬والتي‭ ‬ستدعم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬التقنيات‭ ‬الناشئة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواكبة‭ ‬أعداد‭ ‬الأجهزة‭ ‬المتزايدة‭ ‬المتصلة‭ ‬بشبكة‭ ‬الإنترنت،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الأجهزة‭ ‬بشتى‭ ‬أنواعها‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬عنوان‭ ‬ IP ‭ ‬فريد‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬قال‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لقطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬بتلكو‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بأن‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬تطلق‭ ‬أكبر‭ ‬تفعيل‭ ‬لبروتوكول‭ ‬الإنترنت‭ (‬ IPv 6‭) ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬احتضانًا‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬سيؤدي‭ ‬تفعيل‭ ‬هذا‭ ‬البروتوكول‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬وأمن‭ ‬وأداء‭ ‬الشبكات‭ ‬مقارنة‭ ‬ببروتوكول‭ ‬الإنترنت‭ (‬ IPv 4‭) ‬السابق‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬في‭ ‬بتلكو،‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتزويد‭ ‬زبائننا‭ ‬بأحدث‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمارنا‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬المتطورة،‭ ‬والتي‭ ‬ستنعكس‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬تجربة‭ ‬زبائننا‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬حديثه‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬بروتوكول‭ ‬الإنترنت‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بالمملكة،‭ ‬إذ‭ ‬يعدّ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بصفتها‭ ‬مركزًا‭ ‬رقميًا‭ ‬متقدم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

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