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عشرات القتلى في هجمات بمنطقة متنازع عليها بين الخرطوم وجوبا

11/20/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسفرت سلسلة هجمات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجمهورية جنوب السودان عن مقتل 32 شخصا بينهم نساء وأطفال وجندي دولي على ما أفاد مسؤولون محليون.
وندد مسؤول حكومي في منطقة أبيي الغنية بالنفط عند الحدود بين البلدين بهذه الهجمات التي وقعت في منطقتين ونفذتها ميلشيات مسلحة وجنود يرتدون بزات جيش جنوب السودان.
وأوضح بوليس كوش اغوار اجيت وزير الإعلام في أبيي والناطق باسم سلطات جنوب السودان في المنطقة في بيان انه «خلال هذه الهجمات قتل 32 شخصا بينهم أطفال ونساء حرقوا في أكواخهم فيما أصيب أكثر من 20 شخصا بجروح».
وأضاف «قتل جندي في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي» من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
من جهتها، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج («الترويكا» التي رعت استقلال جنوب السودان في 2011) إلى «الهدوء وضبط النفس»، وحثت «كل من هم قادرون على التأثير على المجموعات المحلية على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع تصعيد جديد وممارسة الضغوط لوضع حد للعنف».
وتقع منطقة أبيي بين السودان وجنوب السودان وتشكل بؤرة توتر منذ استقلال الجنوب في العام 2011. وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع خلال الشهر الجاري تمديد مهمة القوة الدولية في أبيي المنتشرة منذ 12 عاما والبالغ عديدها حاليا أربعة آلاف عنصر.

MENAFN20112023000130011022ID1107461107

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