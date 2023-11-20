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الرأسمالي ميلي رئيسا جديدا للأرجنتين وترامب يهنئ ستجعل بلادك عظيمة مجددا

11/20/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز الليبرالي خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين وحقق فيها مفاجأة كبيرة بحصوله على 55.95% من الأصوات وفق ما أظهرت نتائج جزئية رسمية.
وحصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على 44.04% بعد فرز أكثر من 86% من الأصوات، وقد أقر بهزيمته قائلا إنه اتصل بميلي لتهنئته.
وقال ماسا «واضح أن النتائج لم تكن ما أملنا به، وتحدثت مع خافيير ميلي لتهنئته، وأتمنى له التوفيق لأنه الرئيس الذي انتخبته غالبية الأرجنتينيين للسنوات الأربع المقبلة».
بدوره قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه الانتخابات هي «شهادة للمؤسسات الانتخابية والديموقراطية في الأرجنتين».
من جهته، هنأ الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب، ميلي على انتخابه رئيسا للأرجنتين، معتبرا عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشال أنه سيعمل على «تغيير» بلاده.
وكتب ترامب متوجها إلى ميلي «أنا فخور جدا بك. ستغير بلدك وتجعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى».
وميلي البالغ 53 عاما، هو اقتصادي يصف نفسه بأنه «رأسمالي»، وأثار الجدل في مداخلاته التلفزيونية ودخل المعترك السياسي قبل عامين. وتعهد هذا الليبرالي التخلص من «الطبقة الطفيلية» و«تقليم الدولة المعادية» ودولرة الاقتصاد.

MENAFN20112023000130011022ID1107461102

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