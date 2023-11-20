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بايدن يكمل 81 عاما وسط قلق من تأثير عمره على إعادة انتخابه

11/20/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أتم الرئيس الأميركي جو بايدن عامه الـ 81، فيما يعد إنجازا يلفت الانتباه إلى كونه الأكبر سنا بين من شغلوا منصب الرئاسة في الولايات المتحدة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين يشعرون بقلق إزاء التأثير المحتمل لعمر بايدن على توليه المنصب الذي يسعى لإعادة انتخابه له العام المقبل.
وفي استطلاع للرأي أجرته «رويترز/إبسوس» في منتصف سبتمبر الماضي، عبر الناخبون عن قلقهم إزاء عمر بايدن وملاءمته للمنصب.
وأظهرت النتائج أن 77% من المشاركين، وبينهم 65% من الديموقراطيين، قالوا إن بايدن كبير جدا في العمر ليكون رئيسا، بينما قال 39% إن ذهن الرئيس الديموقراطي منتبه بما يكفي لشغل منصب الرئاسة فترة ثانية.
وخاطب بايدن الذين يشعرون بقلق حيال عمره الكبير وقدرته على تحمل ضغوط العمل بالبيت الأبيض بروح الفكاهة، كما حاول إقناع الناخبين بأن عمره وخبرته التي تزيد على نصف قرن في الحياة تعتبر ميزة في التصدي لمشكلات أميركا.
وإذا أعيد انتخاب جو بايدن، سيبلغ من العمر 86 عاما بنهاية فترته الرئاسية الثانية في حين أن سلفه الجمهوري رونالد ريغان، صاحب الرقم القياسي السابق كأكبر رئيس للولايات المتحدة، كان يبلغ من العمر 77 عاما بنهاية فترته الرئاسية الثانية عام 1989.
وكان الرئيس الأميركي قد شدد في مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» مؤخرا، على ان «العالم يتطلع إلى الولايات المتحدة من أجل القيادة في التصدي للتحديات المعاصرة، ومن واجبنا أن نتولى القيادة لأننا إذا ابتعدنا عن تحديات اليوم، فإن خطر الصراع قد ينتشر، وسوف ترتفع تكاليف التصدي له».
وأضاف: «هذه القناعة هي الأساس الذي يقوم عليه نهجي في دعم شعب أوكرانيا وهو يواصل الدفاع عن حريته.. فنحن نبقي القوات الأميركية خارج هذه الحرب ونقدم للأوكرانيين الشجعان الأسلحة والمساعدات الاقتصادية لوقف حملة بوتين التوسعية، ومنع الصراع من الانتشار بشكل أكبر».
وعلى صعيد الحرب في غزة، قال الرئيس الأميركي إنه يشعر: «بحزن عميق إزاء الصور المؤلمة القادمة من غزة والخسارة المأساوية للعديد من الأرواح البريئة، بما في ذلك الأطفال».
وشدد على أن «حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة لضمان الأمن الدائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. والأزمة في الوقت الحالي جعلت هذا الحل أكثر ضرورة من أي وقت مضى».

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