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البطالة في إسرائيل تقفز لنحو 10% في أكتوبر

11/20/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مكتب الإحصاءات المركزي أمس إن معدل البطالة في إسرائيل ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر بعدما أدت حربها على قطاع غزة، والمعارك مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى نزوح عشرات الآلاف ممن كانوا يستوطنون مناطق بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.
وبلغ معدل البطالة 9.6% في أكتوبر بواقع 428400 شخص عاطلين عن العمل مقابل 163600 في سبتمبر قبل عملية «طوفان الأقصى» التي شنها مقاتلو «حماس» في السابع من أكتوبر والحرب الانتقامية التي أطلقتها إسرائيل.
واستدعت إسرائيل ما يقرب من 400 ألف من قوات الاحتياط للخدمة في أعقاب الهجوم. وأظهرت بيانات رسمية أن إسرائيل منحت نحو 80 ألف إسرائيلي إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.
وانخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5% من 61.1%.
وكان انخفاض معدل البطالة يدعم النمو الاقتصادي لإسرائيل، لكن في ظل فقدان كثيرين لوظائفهم أو وجودهم في إجازة، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الربع الأخير، وأن ينمو بنسبة 2.3% فقط في 2023 وهو أقل مما كان متوقعا.

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