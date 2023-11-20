-->

Tuesday, 21 November 2023 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القول ما قال شكسبير

11/20/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وليم شكسبير: ثلاث احذرهن، المال والناس والذكريات السيئة، وقد صدق فيما قاله، فالإنسان العاقل لا يدع هذه الأمور المهمة تتحكم في حياته، إن أراد أن يعيش مرتاح البال، لأن ضررهن عليه كبير جدا، وهذه من حكم وليم شكسبير النادرة والصالحة لكل زمان، فلنأخذ كل واحدة منهن على حدة ونبدأ بالمال.
فالمال وإن كان من ضروريات الحياة القصوى، لكن علينا ألا ندعه يشرق ويغرب بنا ويكون همنا الأكب، فالحذر من أن نكون طوع أمره ورهن إشارته، فتتبع النفس هواها وهي أمارة بالسوء، فإن صار المال همنا الأول وجدنا أنفسنا لا نميز بين الحلال والحرام، فننسى أن المال ما هو إلا ظل زائل، وأنه فتنة، يذهب حله وحرامه ويبقى لك في الغد آثامه، يوم لا ينفع مال ولا بنون، ومع ذلك فقد أصبح المال كما نرى شغل الناس الشاغل وحديثهم الذي لا ينتهي ولا يملون سماعه، وليس الامر مقتصرا على هذا الجيل وإنما منذ خلق الله الأرض ومن عليها، حتى طغت قيمة المال على كل القيم، واختلط حابل الكسب المشروع بنابل الكسب غير المشروع، وأصبح المال غاية لا وسيلة، فسبحان الذي جعل المال يحرك الناس ولا يتحرك، يميل بالبشر يمينا وشمالا.
أما الثانية فهي الناس، ولا غنى لك عنهم بأي حال من الأحوال، ولكن عليك أن تضع في بالك أن رضا الناس صعب للغاية، وإن اتبعت أهواءهم وما يريدون وما لا يريدون أتعبت نفسك وأدخلتها في متاهات، إن رضا الناس لم يدركه الأولون ولن يدركه الآخرون، فعليك بخويصة نفسك ودع الخلق للخالق، فأرح ضميرك ترتح، ولا تلتفت لقيل وقال وقلنا وقالوا، فهذه قصة طويلة ليس لها نهاية.
أما الثالثة فهي الذكريات السيئة والمحزنة، فلا تدعها تؤثر على حياتك، فأنت في غنى عن تذكرها، وإن كان الماضي لا يشعرك بالرضا، فالقادم أفضل بإذن الله، فلا تنغص عليك حياتك بتذكرها، واطو هذه الصفحة عنك وافتح صفحة جديدة من الأمل والتفاؤل، وارم بالماضي وراء ظهرك، واشغل نفسك بما يعود بالنفع عليك في دينك ودنياك، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ودمتم سالمين.

MENAFN20112023000130011022ID1107461092

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث