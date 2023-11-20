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غزة.. وماذا بعد؟ (3)

11/20/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تماسك وتلاحم الجبهة الداخلية المصرية هو كلمة السر للوقوف في وجه مخطط الشيطان الذي تنفذه سلطات احتلال الكيان الصهيوني في فلسطين والساعي إلى تهجير فلسطينيي غزة من أراضيهم قسراً وقهراً إلى سيناء والأردن.
مصر .. الشعب والدولة .. لم ولن تقبل إغراءها بإسقاط ديونها الخارجية التي تتجاوز 165 مليار دولار، ومنحها عشرات المليارات أيضاً مقابل «التنازل» عن جزء من سيناء ليتم تسكين أهل غزة فيه غصباً عن إرادتهم، وتحقيقاً للحلم الصهيوني بإقامة دولة يهودية «نقية»!
مصر .. الشعب والدولة .. «تستضيف» أكثر من 6 ملايين شقيق عربي من فلسطين وسورية والسودان والعراق واليمن وليبيا.. بل وحتى إثيوبيا.. يعيشون معززين مكرّمين بين ظهرانينا وداخل مدننا ومنازلنا، لا يقطنون الخيام ولا يعيشون داخل معسكرات اللاجئين.. أو مخيمات الإيواء، وتمنحهم مصر الفرصة الكاملة للعمل والتعليم والتطبيب، بل واستهلاك المحروقات والسلع المدعمة من الدولة.. مثلهم مثل أشقائهم المصريين، هذا الشعب وهذه الدولة لا ولن يضيرها استضافة مليوني شقيق فلسطيني ينضمون لأشقائهم «الضيوف»، ولكن الأمر هنا يختلف، والمسألة تتعلق بمبدأ الحفاظ على القضية الفلسطينية والمطالبة باستمرار الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة، وأيضاً بالسيادة المصرية الكاملة للدولة المصرية على كامل أراضي المحروسة وكل حدودها وعدم السماح بإقامة «دولة» جديدة للأشقاء داخل حدود مصر!!
أعود لسؤال المقال الأول: هل نحن مستعدون للسيناريو الأكثر سوءاً؟.. وهو إصرار إسرائيل على «دفع» الفلسطينيين إلى اختراق الحدود ودخول سيناء تحت القصف الوحشي لتهجيرهم قسراً.. وقلت إنني أدعو الله ألا يحدث ذلك، وأثق تماماً في حكمة ووطنية وصلابة القيادة السياسية المصرية، كما أثق تماماً في قواتنا المسلحة.
ولكن ماذا عن «جبهتنا الداخلية»؟.. أجيبكم: على مر التاريخ الحديث والمعاصر يتوحّد شعب مصر وينسى أي خلافات أو ضغوط حياتية، وينصهر متوحداً في كتلة «فولاذية» تقف خلف القيادة السياسية، لا يوجد لذلك استثناء حتى في أحلك الفترات التي تعرضنا فيها لهزيمة عسكرية عام 1967 ولمدة 6 سنوات عجاف يذكرها جيلي جيداً تخللها نقص في الغذاء وتقنين للحصص، واستغناء عن أغلب ما هو مستورد من الخارج، و«لا صوت يعلو فوق صوت المعركة».. أقول لمن يراهن على «هشاشة» جبهتنا الداخلية.. لا تراهن فنحن أصلب مما تظن، ويظهر معدن «المصري» في المحن، كل ما في الأمر اننا سنضطر للعودة إلى إنتاج قماش الكستور المقلم بالأزرق والأبيض المستخدم في صنع «البيجامات»!!
.. وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.


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