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الصريح يعود لدوري المحترفين

11/20/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - عاد فريق الصريح لدوري المحترفين وذلك قبل 3 أسابيع من اختتام منافسات دوري المظالم، عقب فوزه على فريق السرحان بهدفين لهدف ، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب السرحان، في اطار منافسات الاسبوع العاشر من الدوري.
وأصبح الصريح أول فريق يصعد لدوري المحترفين، بعيدا عن نتائج المباريات المتبقية.

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