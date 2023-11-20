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تدريبات سعودية مشتركة مع منتخب التايكواندو

11/20/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






دخل المنتخب السعودي للتايكواندو في معسكر تدريبي في الأردن، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو عن منطقة آسيا (عيار النجمتين) التي اختتمت مؤخرا، حيث خاض تدريبات مشتركة مع المنتخب الوطني، استعدادا لمشاركته في الاستحاقات المقبلة وأهمها الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة مانشستر" والتي ستقام في الفترة (2 و3) من الشهر المقبل.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكواندو العميد شداد العمري، أن بطولة كأس الرئيس كانت مهمة جدا للاعبي المنتخب السعودي كونها تشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى ‏أولمبياد باريس 2024.
ويقود تدريبات المنتخب السعودي، المدرب الروسي قوربان بوجداييف، الذي يمتلك سجلا حافلا من الإنجازات مع ‏منتخب روسيا للشباب قبل إشرافه على تدريب منتخب تونس وتحقيقه الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، والمركز ‏الأول في بطولة أفريقيا للمنتخبات 2021‏.
وقال بوجداييف في تصريحات خاصة لـ"الغد": "يضم المنتخب الوطني السعودي 9 لاعبين يتطلعون إلى اكتساب خبرات من المنتخب الأردني للتايكواندو والاطلاع على أسلوب التدريب المتبع من قبل الجهاز الفني بقيادة فارس العساف، الذي تربطني به علاقة قوية، وأنا من المعجبين بتطور التايكواندو الأردنية على المستويات كافة، لما تحظى به من تميز كبير، ويتمتع الأردنيون بكوادر تدريبية وفنية متألقة".
وكان المنتخب السعودي، أقام معسكرا تدريبيا مشتركا مع المنتخب الوطني، على هامش الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من سلسلة الجائزة ‏الكبرى "عيار 6 نجمات" التي أقيمت في الصين الشهر الماضي.‏
وشارك المنتخب السعودي في بطولة الحسن الدولية التي أقيمت في شهر شباط (فبراير) الماضي وحققت اللاعبة المصنفة الثالثة عالمياً دنيا أبو طالب الميدالية الذهبية في وزن 53 كغم، وتمكن لاعبو المنتخب من تحقيق أربع ميداليات برونزية عن طريق عبدالإله عسيري في وزن 54 كغم، ورياض ‏الظافري في وزن 58 كغم، وعلي المبروك في وزن 87 كغم، وطيبة الشريف في وزن 46 كغم‎، فيما حققت اللاعبة رهف الجوهي الميدالية الذهبية في منافسات البومسي تحت 30 عامًا، والناشئة ‏دينا الفرائضي الميدالية البرونزية في وزن 33 كغم‎.‎
وفي بطولة كأس الرئيس، حقق لاعبو المنتخب السعودي الميدالية الذهبية لوزن تحت وزن 54 كغم عن طريق رياض الظافري، كما شارك في إدارة منافسات البطولة الحكمين الدوليين غازي الغانم ومجاشع علوي.
وقال الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبدالات لـ"الغد": "بقي المنتخب السعودي في الأردن بعد اختتام منافسات بطولة كأس الرئيس لإقامة معسكر تدريبي على نفقته الخاصة، وطلب من الاتحاد الأردني الانضمام لتدريبات المنتخب الوطني، وقمنا بتلبية طلبه، ويأتي ذلك لاكتساب مزيد من الخبرات".

MENAFN20112023000072011014ID1107461070

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