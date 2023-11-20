إيطاليا تسعى لحسم تأهلها أمام أوكرانيا

إيطاليا تسعى لحسم تأهلها أمام أوكرانيا
التاريخ
11/20/2023 11:25:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في المجموعة الثالثة من تصفيات بطولة أمم أوروبا، يطمح حامل اللقب، المنتخب الإيطالي إلى حصد البطاقة المؤهلة الثانية ومرافقة إنجلترا إلى يورو ألمانيا.
إيطاليا ستسعى إلى حسم تأهُلها على الأراضي الألمانية في باي أرينا عندما تُلاقي بمدينة ليفركوزن منتخبَ أوكرانيا المنافسَ على التأهل مساء اليوم الإثنين.
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