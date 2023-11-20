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إيطاليا تسعى لحسم تأهلها أمام أوكرانيا

11/20/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في المجموعة الثالثة من تصفيات بطولة أمم أوروبا، يطمح حامل اللقب، المنتخب الإيطالي إلى حصد البطاقة المؤهلة الثانية ومرافقة إنجلترا إلى يورو ألمانيا.
إيطاليا ستسعى إلى حسم تأهُلها على الأراضي الألمانية في باي أرينا عندما تُلاقي بمدينة ليفركوزن منتخبَ أوكرانيا المنافسَ على التأهل مساء اليوم الإثنين.

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