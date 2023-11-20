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تصحيح المسار واستعادة الثقة شعار النشامى أمام السعودية اليوم

11/20/2023 11:25:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم، عن خلط الأوراق، واستعادة الثقة، عندما يلتقي نظيره المنتخب السعودي، عند الساعة السابعة من مساء اليوم، على ستاد عمان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكاس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
ولم يظهر المنتخب الوطني بشكل مقنع في افتتاح مشواره بالتصفيات، بعد أن تعثر بالتعادل مع مستضيفه طاجيكستان بهدف لمثله، ما جعله يفقد نقطتين ثمينتين في بداية الطريق الطويل والصعب نحو بلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخه.
وربما تعد هذه المواجهة الفرصة الأخيرة للمدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، من أجل إثبات قدرته على تقديم الإضافة النوعية للمنتخب في المرحلة المقبلة، ولا سيما المشاركة الخامسة في نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر، بعد أن تراجع المنتخب كثيرا على صعيد النتائج والأداء منذ تسلمه المهمة.
وتميل الكفة للمنتخب الوطني في المباريات الرسمية أمام المنتخب السعودي، حيث استطاع الفوز عليه في 3 مباريات من أصل 3، بتسجيله 5 أهداف مقابل عدم تلقيه أي هدف، فيما تعد مواجهة اليوم الأولى على صعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم أو كأس آسيا.
وخاض المنتخب الوطني مرانه الأخير صباح أمس على ستاد البتراء، حيث وضع من خلاله عموتة لمساته الأخيرة على تشكيلة المواجهة، وعالج خلالها بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية، مع تحسين أساليب اللعب، وتنوع الخيارات من الناحية الهجومية، ومحاولة ترجمة أكبر عدد من الفرص لأهداف.
وتكمن خطورة مواجهة اليوم، في التراجع غير المبرر للمنتخب الوطني على صعيد النتائج والأداء، حيث كانت المعطيات ترشح تأهل السعودية والأردن للدور المقبل من التصفيات من دون عناء، إلا أن الظهور الأول لم يكن مقنعا من قبل اللاعبين أمام طاجيكستان، ما أثار تخوف الجماهير من استمرار النتائج السلبية، والتي قد تطيح لاحقا بآمال التأهل.
وقد تشهد تشكيلة اليوم تغييرات محدودة على العناصر المختارة بصفة أساسية من قبل عموتة، من خلال اختيار كل من: يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، محمد أبو حشيش، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات.
وينشد المنتخب السعودي تسجيل نتيجة الفوز وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور المقبل في التصفيات المشتركة، بعد أن سجل فوزا بسهولة في الجولة الماضية على منتخب باكستان برباعية بيضاء، إذ يتطلع المدرب الإيطالي لـ“الأخضر” روبرتو مانشيني إلى إثبات حضوره أمام المنتخب الوطني، بعد سلسلة من النتائج غير المرضية منذ توليه المهمة.
ويعاني المنتخب السعودي من غياب أكثر من لاعب أساسي في قائمة مانشيني، إذ بدأت باستبعاد أفضل لاعب في قارة آسيا للعام 2022 سالم الدوسري بداعي الإصابة، وهو الأمر ذاته الذي تسبب مؤخرا باستبعاد ياسر الشهراني وعبد الإله العمري، ما جعل المدرب الإيطالي يفقد عناصر مهمة ومؤثرة وفي مراكز مختلفة.
ومن المتوقع أن يواصل مانشيني اعتماده على الأسماء ذاتها التي حققت الانتصار في الجولة الأولى، من خلال الزج بكل من: محمد العويس، سعود عبد الحميد، حسان التمبكتي، عون السولي، علي البليهي، معاذ فقيهي، مختار علي، عباس الحسن، فيصل الغامدي، محمد مران وصالح الشهري، مع وجود أوراق بديلة مميزة مثل، عبد الرحمن غريب، عبد الله رديف وعبد الإله المالكي.
ومن الجدير بالذكر، أن اتحاد الكرة فتح أبواب المدرجات بالمجان أمام الجماهير الراغبة بمتابعة اللقاء من الدرجة الثانية، من أجل مساندة المنتخب في طريقه نحو بلوغ النهائيات الآسيوية وكأس العالم، فيما نفدت التذاكر المخصصة لجمهور المنتخب السعودي قبل أيام عدة.

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