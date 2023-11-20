بعد أنغام.. ويجز يرد على أفيخاي أدرعي: اليهودية بريئة منك يا ابن الصهيونية

رد مغني الراب ويجز على تغريدة لأفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عرض فيها بالفيديو مشهدا لجنود إسرائيليين يساعدون مسنين من أهالي غزة أثناء نزوحهم إلى جنوب القطاع.



ونشر أدرعي هذا الفيديو عبر منصة "إكس" وكتب معلقا عليه: "الفرق بين أبناء اليهودية وأبناء الثقافة الداعشية كالفرق بين النور والظلام".





ويجز يرد على أفيخاي أدرعي

وأضاف: "في خضم الدمار الذي تسبب فيه دواعش حماس لسكان غزة وتشريدهم، تطل رحمة جنود جيش الدفاع على هؤلاء لتعكس قيم جنودنا وشعبنا، من خلال مساعدة رجل مسن بسحب عربته ليساعد امراة مسنة والانتقال الى جنوب وادي غزة. قد يكون مشهدًا عاديًا، لكن إذا تعمقنا في ماهية هذه الحرب نرى أكثر مما يجب رؤيته. وكم قصة كهذه تحصل اليوم لتؤكد أننا أقوى من الرافضين والحاقدين".



ورد ويجز عليه بتغريدة عبر منصة "إكس" قائلا: "دواعش اسرائيل سيقتلون هؤلاء الابرياء بمجرد ما ينتهي التصوير شتان الفرق بين اليد الجبانة واليد الثائرة يا عنصري النشأة".



وتابع: "مسرحياتكم وخدعكم الرخيصة لا تنطلي الا علي محدودي الفكر ومغسولي الدماغ والعنصريين وانت خير عينة. اليهودية بريئة منك يابن الصهيونية".



يذكر أن مجلة "فوربس" الشرق الأوسط اختارت مغني الراب المصري ويجز ضمن قائمتها "30 تحت الـ 30" لعام 2023، والتي تضم أبرز قادة التغيير والمؤثرين الشباب في المنطقة.



وجاء في بيان نشرته المجلة على موقعها الإلكتروني: "إن القادة الشباب الملهمين والحالمين والمبدعين والرياضيين المدرجين في قائمتنا لأكثر من 30 شخصًا تحت سن الثلاثين هم في طليعة قيادة التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



وكان ويجز أعلن يوم الجمعة الماضي عن قيامه بخطوة جديدة تعبيرا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، واعتراضه على تحيز منصة فيسبوك ضد أهالي غزة.



وكتب ويجز عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لقد قمت بحذف فيسبوك وماسينجر، وأشعر بالخزي لأنني أستخدم إنستجرام وأحقق أرباحا لشركة ميتا التي تغطي على الإبادة الجماعية".



وأضاف: "في انتظار منصة حرة لنا لنتكلم دون إسكاتنا. الجميع سئموا من هرائهم على أي حال".



وعلى مدى الأسابيع الماضية، سجل ويجز أكثر من موقف عبر من خلاله عن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخلال جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، شارك في إحدى المظاهرات التي تدين العدوان الإسرائيلي على غزة، وتم تنظيمها في نيويورك. -وكالات

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