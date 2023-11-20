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إطلاق خدمة الموعد الإلكتروني في بعض المنشآت الصحية الحكومية

11/20/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت شركة الحوسبة الصحية- البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحي "حكيم"- خدمة جديدة تمكن المرضى من طلب موعد متابعة "حجز موعد" من خلال تطبيق حكيمي في بعض المنشآت الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن الخدمة تتوفر حاليا في مستشفيات البشير والزرقاء الحكومي والأميرة رحمة التعليمي والحسين الجديد في السلط والكرك الحكومي، إضافة إلى مركز صحي الكرك الشامل والزرقاء الشامل الجديد والبقيع الشامل، حيث سيتم لاحقا التوسع بتطبيق الخدمة لتشمل جميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر عايش، أن الشركة تسعى من خلال إضافة هذه الخدمة إلى تسهيل وتيسير العلاج للمرضى ومراجعي المنشآت الصحية الحكومية، حيث ستتيح لهم هذه الخدمة إمكانية طلب موعد متابعة والتقليل من الحاجة للذهاب إلى المنشأة الصحية أكثر من مرة، ما يوفر عليهم الوقت والجهد وتكبد عناء الطرق.

وأضاف، أن شركة الحوسبة الصحية بكافة برامجها وتطبيقاتها تهدف دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات للمرضى، سعياً منها للارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المملكة لانعكاساتها الإيجابية على القطاع الصحي وترسيخ مكانته على الخارطة العالمية.

يذكر أن تطبيق حكيمي الذي يستفيد من خدماته حالياً أكثر من 85 ألف مستخدم يقدم مجموعة من الخدمات الصحية للمرضى بما في ذلك خدمة توصيل الأدوية الشهرية، والاطلاع على الملف الطبي الإلكتروني، ويسهم في تمكين المستخدمين من الاطلاع على معلوماتهم الصحية الموثقة في السجل الطبي الإلكتروني الخاص بهم، مع إمكانية الاطلاع على المواعيد الطبية مع الطبيب في أي من المنشآت الصحية التي تطبق برنامج حكيم. (بترا)

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