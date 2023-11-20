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الأشغال تتعامل مع 124 بلاغا خلال المنخفض الجوي

11/20/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ ظهر أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، مع 124 بلاغًا، جراء الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.
وتوزعت البلاغات بين 81 بلاغا ضمن مناطق اختصاص الوزارة، تعامل معها فرق الوزارة الميدانية بشكل فوري، 16 بلاغا خارج اختصاص الوزارة وتتبع لعدد من البلديات تعامل معها من باب التشاركية في تقديم الخدمة للمواطنين، فيما حولّ 27 بلاغا الى الجهات المختصة.
وعملت فرق الوزارة طوال ساعات الليل على معالجة الملاحظات الواردة لغرف طوارئ الوزارة بشكل فوري وبوقت قياسي، بالتنسيق مع الشركاء العاملين في الميدان، ولم يغلق أي طريق خلال الظروف الجوية السائدة حاليا.
وكانت أبرز الملاحظات التي جرى التعامل معها، انجراف طمي وأتربة على عدد من الطرق، وارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض المواقع.
وأكدت الوزارة أنه لم تتسبب أيا من تلك الحالات في إغلاقات للطرق أو التسبب بحوادث، فيما أغلقت الوزارة نفق الشيخ سعود القاضي "حوشا" احترازيا، لا سيما أن الوزارة نفذت طرق بديلة منذ الشهر الماضي كون الموقع يشهد في كل عام ارتفاعا في منسوب المياه.
فيما كانت أبرز الملاحظات المسجلة تتعلق بسيول وقعت في منطقة الشوبك نتيجة هطول مطري شديد ترافق مع قيام إحدى الجهات بتغيير غير مدروس لمجرى الوادي لإقامة مشروع زراعي، حيث جرى معالجة المشكلة تلافيا لحدوث سيول مشابهة في المنخفضات الجوية المقبلة.
وأهابت وزارة الأشغال بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أية ملاحظات من خلال تطبيق بلاغات طوارئ الأشغال على الهواتف الذكية، أو من خلال هواتف غرف العمليات المعلنة، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات السلامة العامة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. -(بترا)

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