عبور مجموعة من الأطفال الخدج من غزة إلى مصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القاهرة- عبرت مجموعة أولى من الأطفال الخدج الذين جرى إجلاؤهم من مستشفى الشفاء بقطاع غزة، إلى مصر، اليوم الاثنين، لتلقي العلاج.
وتابع وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار ، وصول 28 طفلا من الأطفال الخدج عبر معبر رفح البري، وذلك بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، أن طواقم الإسعاف أجلت الأطفال الخدج ممَّن كانوا في مستشفى الشفاء إلى المشافي المصرية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. -(بترا)
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