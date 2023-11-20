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عبور مجموعة من الأطفال الخدج من غزة إلى مصر

11/20/2023 11:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القاهرة- عبرت مجموعة أولى من الأطفال الخدج الذين جرى إجلاؤهم من مستشفى الشفاء بقطاع غزة، إلى مصر، اليوم الاثنين، لتلقي العلاج.
وتابع وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار ، وصول 28 طفلا من الأطفال الخدج عبر معبر رفح البري، وذلك بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، أن طواقم الإسعاف أجلت الأطفال الخدج ممَّن كانوا في مستشفى الشفاء إلى المشافي المصرية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. -(بترا)

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