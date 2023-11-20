عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

إيما بيلز؛ وبيتر سالزبوري*– (فورين أفيرز) 30/10/2023

تتزايد الصراعات العنيفة في أجزاء متعددة من العالم. بالإضافة إلى الهجوم الذي شنته "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل، والهجوم الإسرائيلي على غزة، اللذين أثارا شبح اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط، تصاعد العنف في أنحاء سورية كلها، بما في ذلك موجة من الهجمات بالمسيرات المسلحة التي هددت القوات الأميركية المتمركزة هناك. وفي القوقاز، استولت أذربيجان في أواخر أيلول (سبتمبر) على جيب ناغورنو قره باغ المتنازع عليه- مما أجبر ما يقدر بنحو 150.000 أرمني على الفرار من موطنهم التاريخي في الإقليم، ومهد الطريق لتجدد القتال مع أرمينيا. وفي الوقت نفسه في أفريقيا، احتدمت الحرب الأهلية في السودان، وعاد النزاع إلى إثيوبيا، وكان استيلاء جيش النيجر على السلطة هناك في تموز (يوليو) هو الانقلاب السادس في منطقة الساحل وغرب أفريقيا منذ العام 2020.

خلص تحليلٌ لبيانات جمعها "برنامج أوبسالا لبيانات النزاعات" Uppsala Conflict Data Program، وأجراه "معهد أوسلو لبحوث السلام" Peace Research Institute Oslo، إلى أن عدد النزاعات في أنحاء العالم كله، وشدتها وطولها، بلغت أعلى مستوى لها منذ ما قبل نهاية الحرب الباردة. وسجلت الدراسة 55 نزاعاً نشطاً في العام 2022، والتي استمرت في المتوسط نحو ثماني سنوات إلى 11 سنة، بزيادة كبيرة عن 33 نزاعاً نشطاً استمرت في المتوسط سبع سنوات قبل عقد.

ولكن، على الرغم من كل هذه الزيادة في عدد النزاعات، مر أكثر من عقد منذ التوصل إلى آخر اتفاق سلام شامل بوساطة دولية لإنهاء حرب. وقد توقفت العمليات السياسية التي تقودها أو تساعد فيها الأمم المتحدة في كل من ليبيا والسودان واليمن أو انهارت. كما أن النزاعات التي تبدو مجمدة- في بلدان مثل إثيوبيا وإسرائيل وميانمار- تزداد سخونة بوتيرة تنذر بالخطر. وقد أعاد الغزو الروسي لأوكرانيا النزاع إلى أوروبا بعد أن تمتعت بعدة عقود من السلام والاستقرار النسبيين. وإلى جانب انتشار الحروب، شهد العالم مستويات قياسية من الاضطرابات التي عاشتها البشرية. في العام 2022، كان ربع سكان العالم- مليارا شخص تقريبًا- يعيشون في مناطق متأثرة بنزاعات. وبلغ عدد النازحين قسراً في أنحاء العالم رقماً قياسياً بلغ 108 ملايين شخص بحلول بداية العام 2023.

في المقابل، كانت الاستجابة الدولية الممثلة في ردود أفعال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، التي استثمرت كلها بكثافة في بناء السلام في أعقاب الحرب الباردة، تتلخص في تحويل أهداف تحقيق "السلام" من حل النزاعات إلى إدارتها. لكن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى تذكرنا بأنه لا يمكن إدارة النزاعات لفترات طويلة. ومع اندلاع القتال في الكثير من أنحاء العالم وبقاء الأسباب الجذرية للنزاعات من دون حل، تصبح الأدوات التقليدية لبناء السلام والتنمية غير فاعلة باطراد. والنتيجة هي ارتفاع فواتير المساعدات، وتهجير اللاجئين، واستمرار معاناة المجتمعات التي تمزقها الصراعات. وهناك حاجة ملحة إلى نهج جديد لحل النزاعات وآثارها وإدارتها.

آليات معطلة

بعد انخفاض عدد النزاعات بين العامين 1990 و2007، بدأ عددها الإجمالي بالتزايد في مختلف أنحاء العالم بحلول العام 2010، وفق بيانات "برنامج أوبسالا لبيانات النزاعات". وأصبح عدد الحروب الأهلية وبين الدول، والوفيات الناجمة عنها، في أعلى مستويات لها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وأعلنت الأمم المتحدة في كانون الثاني (يناير) أن عدد النزاعات الدامية في العالم بلغ أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتتزايد احتمالات تجدد الحروب التي تتوقف في غضون سنة من توقفها، وهو ما يحدث نحو خمس مرات في العام في المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، تصبح الحروب أكثر انتشارًا وصعوبة على الإنهاء لمجموعة من الأسباب. ومنها الطبيعة المتغيرة للنزاعات، حيث تميل حروب القرن الحادي والعشرين إلى أن تكون بين دول من جهة، وجماعات مسلحة ملتزمة قضايا مختلفة من جهة أخرى، تتمتع بإمكانية الوصول إلى الأسلحة المتقدمة نسبياً وغيرها من أشكال التقنية، فضلاً عن الأموال التي يتم جمعها من استغلال الموارد الطبيعية والنشاط الإجرامي. وقد أصبح الصراع المتشابك ومتعدد الأطراف هو القاعدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وزوال المبدأ التنظيمي الثنائي للمنافسة الغربية - السوفياتية الذي شكل الإطار للعديد من الحروب السابقة. كما أصبحت الصراعات في الآونة الأخيرة طابعا دوليا بشكل متزايد. ويشهد العالم انجرار بلدان مثل روسيا، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بانتظام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى حروب خارجية، كما يحدث مراراً وتكراراً في نزاعات الشرق الأوسط وأفريقيا. وكلما زاد عدد الأطراف المحلية والدولية المشاركة في صراع، زادت صعوبة إنهائه.

في الوقت نفسه، تم تهميش الأمم المتحدة التي كانت ذات يوم الوسيط المفضل لحل النزاعات. وقد ساهمت المنافسة الجيوسياسية بين الدول القوية في فقدان الأمم المتحدة نفوذها. وبشكل خاص، يتأثر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنفوذ هذه القوى. وقد أصبح هذا المجلس عاطلًا بسبب تصاعد المنافسات الدولية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، وبالنهج الأكثر تفاعلية في المجال السياسي الدولي. ويعني الركود في أداء مجلس الأمن أن الأمم المتحدة لا تستطيع عرض حلول، أو إسناد المسؤولية على صعيد جرائم الحرب أو العدوان. كما تصبح مهمات فرق حفظ السلام أو مراقبة العمليات الانتقالية المفوضة من مجلس الأمن أكثر ندرة، وكثيراً ما تكون قصيرة الأجل، ويفتقر المبعوثون الأمميون وقوات حفظ السلام الأممية وغير ذلك من المسؤولين الأمميين باطراد إلى النفوذ والصدقية لدى الأطراف المتنازعة.

في حزيران (يونيو) الماضي، على سبيل المثال، طالبت مالي بسحب قوات السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة هناك منذ عقد، نتيجة للتوترات بين الحكومة والبعثة، بما في ذلك الخلاف حول دور القوات وتفويضها. وذكرت بعض التقارير أن أمراء الحرب المتنافسين في السودان رفضوا حتى التحدث إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة، فولكر بيرتيس، قبل تقديم استقالته في أيلول (سبتمبر). ويقول رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، جان-بيار لاكروا، إن الانقسامات داخل مجلس الأمن تعني عدم قدرة بعثات الأمم المتحدة على تحقيق "الهدف النهائي المتمثل في حفظ السلام" -أي ابتكار حلول سياسية دائمة- بحيث تكتفي بدلاً من ذلك بوضع "أهداف وسيطة"، مثل "الحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار".

بعد الانتشار المطرد لسلسلة من الأزمات العالمية وظهور الأولويات السياسية الجديدة، بما في ذلك العدوان الروسي في أوروبا واتخاذ الصين سياسات أكثر حزمًا، أصبح العديد من واضعي السياسات الكبار في الولايات المتحدة وأوروبا يرون قيمة محدودة في التدخل العسكري، أو استثمار رأس مال سياسي كبير في النزاعات البعيدة التي يعتبرونها ذات عواقب إستراتيجية ضئيلة. وقد تحول الاهتمام إلى التعامل مع التداعيات التي تُرتبها الصراعات، مثل موجات اللاجئين، وتهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود بشكل خاص، بدلاً من معالجة أسبابها.

انخفاض المعايير

في مواجهة هذه المجموعة الكبيرة من التحديات، يتغير ما يمكن توقعه من مسؤولي الأمم المتحدة والبلدان الغربية الذين كانوا يلقون بثقلهم ذات مرة وراء صنع السلام -خاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وكما أشار مسؤول سابق في الأمم المتحدة كان قد عمل لعقود في عمليات السلام الدولية، فإن العقبات العديدة أمام الوساطة تجعل من "المستحيل تقريباً" إنهاء النزاعات الحالية. ومن الناحية العملية، كثيراً ما يعمل تدخل الأمم المتحدة اليوم على تهدئة النزاعات -أو في أفضل الحالات بدء عملية سياسية هشة لا يتوقع الكثيرون نجاحها. ويتحدث العديد من الوسطاء المخضرمين ومسؤولي السياسات في الأحاديث الخاصة أن طموحات العديد من جهود الوساطة الدولية تقتصر ضمنياً على عقد اتفاقات ثنائية، مصممة لتحقيق انفراج قصير الأمد أو تحقيق أهداف محدودة، مثل اتفاق العام 2022 الذي أتاح مرور الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ومع تهميش وسطاء الأمم المتحدة في المفاوضات، والعدد المتناقص من اتفاقات السلام الرئيسة وعمليات الانتقال السياسية التي يمكن أن يلعبوا فيها دوراً مهماً، فقد هؤلاء الوسطاء الكثير من مبرر وجودهم. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع معظم أدوات بناء السلام الأخرى- مثل الحوار السياسي الشامل، والمساءلة، والعدالة الانتقالية، وإصلاح قطاع الأمن، أن تنجح من دون عمليات سياسية تعمل على إدامتها.

في بعض الأماكن، تحولت تطلعات العديد من الدبلوماسيين الغربيين بهدوء إلى محاولة دعم احتواء أو خفض التصعيد، وعدم البحث عن حل سلمي مستدام للنزاعات. وأحد الأمثلة البارزة على هذا التحول هو الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لوصف "اتفاقات إبراهيم" لتطبيع علاقات بعض الدول العربية مع إسرائيل بأنها "عملية سلام". ولا تعالج هذه الاتفاقات عملياً جذور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما أصبح واضحاً بطريقة كارثية في الحرب الدائرة الآن بين إسرائيل و"حماس".

في الشرق الأوسط، يشهد ما يوصف بأنه صراع جامد في سورية تصاعداً مقلقاً وغير متوقع في العنف والاضطراب بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات. وقد توقفت على أحد المسارات المفاوضات بين لجنة الاتصال العربية، التي تضم كلًا من الأردن والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر وجامعة الدول العربية، وبين الحكومة السورية. وفي الوقت نفسه، تبدو عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في سورية منفصلة عن عوامل الصراع، وتسعى إلى تحقيق أهداف محدودة، مثل وضع دستور جديد ينبغي أن تقوم بصياغته لجنة لم تجتمع منذ 18 شهراً. وثمة عملية لم تبدأ بعد بقيادة الأمم المتحدة إلى بناء الثقة المتبادلة بين سورية ولجنة الاتصال العربية، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتبقى هذه العملية منفصلة إلى حد كبير عن التطورات السياسية والعسكرية الجارية الآن في سورية، بما في ذلك الارتفاع الأخير في العنف في مختلف أنحاء البلد.

عنف عصيّ على الاحتواء

حتى وقت قريب، كان بعض المسؤولين الدوليين يعتقدون أن إنهاء القتال هو هدف جيد بما يكفي. في أواخر أيلول (سبتمبر)، زعم مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الذي يتولى الترويج لحسن نوايا سياسة إدارة بايدن الخارجية، أن الشرق الأوسط هو "أكثر هدوءاً اليوم مما كان عليه قبل عقدين"، لكن الهجمات الشرسة التي شنتها في إسرائيل بعد أسبوع من تعليقاته، والرد العسكري الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، بالإضافة إلى العنف المتصاعد في مختلف أنحاء سورية، تكشف عن قصور هذه السياسة.

لا يؤدى احتواء الصراعات إلى حلها، وإنما يحاول إدارتها بطريقة فاعلة. ويعني ذلك بذل جهود استباقية لمعالجة الشكاوى، وقمع العنف، ودفع المفاوضات، واتخاذ إجراءات للتعامل مع تصاعد الاضطرابات أو الأحداث غير المتوقعة. وفي حين يشكل الحد من العنف هدفًا معقولاً كبداية، فإنه كثيرًا ما يتحول الاهتمام إلى مكان آخر بمجرد تهدئة الصراعات. وبذلك، يمكن تفويت علامات التحذير التي تشير إلى أن القتال على وشك الاستئناف، وهو ما يطرح مشكلة، خاصة عندما تحتفظ جماعات أو أنظمة مسلحة بالسيطرة بعد فشل عمليات سلام أو أثناء الانتقالات السياسية. ومن دون تعرض هذه الجماعات للمساءلة عن أعمالها السابقة، فإنها تكون حرة في تكرار ممارسة العنف.

لهذا يبدو أن جنرالات السودان اعتقدوا أنهم لن يخضعوا للمساءلة من الأمم المتحدة أو من داعميهم الدوليين، أو الدول الداعمة للعملية الانتقالية، بما فيها النرويج، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عندما شرعوا في الاقتتال في نيسان (أبريل). وقد أشار نشطاء سودانيون ودبلوماسيون مقيمون في الخرطوم، محقّين، إلى أنهم حذروا مراراً وتكرارًا من أن القادة الذين يحكمون البلد منذ الانقلاب العسكري في العام 2019 كانوا يستعدون لمحاربة بعضهم البعض، لكن هذه التحذيرات إما تم استبعادها أو أنها خففت في العواصم الغربية، بما فيها واشنطن. ويرجع ذلك في جزء منها إلى أن الصراع لم يكن قد اندلع بعد، وإلى عدم نظر المسؤولين إلى السودان كأولوية.

لطالما جادلت الأطراف الفاعلة الإقليمية، والدبلوماسيون، والمحللون الغربيون بأن الوضع الراهن في غزة والضفة الغربية غير قابل للاستدامة. لكن الاهتمام الدولي كان مركزًا على أماكن أخرى. وقد أدت جهود التطبيع الإقليمية التي قادتها إدارة ترامب إلى إقامة علاقات بين إسرائيل وخصوم سابقين في العالم العربي، بمن فيهم مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. وحافظت إدارة بايدن على "اتفاقات إبراهيم"، وسعت بنشاط إلى إبرام اتفاق بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. لكن هذه الجهود فشلت تماماً في معالجة عوامل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع ذلك، حتى مع اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس"، أعلن مسؤولون أميركيون، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن واشنطن ما تزال تأمل في مواصلة مفاوضات التطبيع الإسرائيلية السعودية.

الوقوع في فخ المساعدات

في كثير من الحالات، تم التعامل مع المساعدات الإنسانية على أنها العلاج الشافي في إدارة النزاعات التي لم تحل. في حالة سورية، على سبيل المثال، تضمنت طلبات الأمم المتحدة لتمويل المساعدات في العام 2023، بعد 12 سنة من بدء الصراع السوري، تخصيص 4.81 مليار دولار للبرامج داخل البلد، و5.7 مليار دولار لدعم اللاجئين. ويجري إنفاق مبالغ مماثلة في السودان وميانمار، وكلاهما يشهد صراعات وليس لديهما مبعوثون سياسيون من الأمم المتحدة ولا عملية سلام واضحة. وفي كلا البلدين يتواصل العنف بلا هوادة، ويعيش المدنيون على مساعدات هزيلة في المناطق التي يمكن الوصول إليهم فيها. وبينما تتزايد أعداد الصراعات، تواصل كلف المساعدات ارتفاعها أيضًا.

لن يستطيع المانحون مواكبة الكلفة المتزايدة للحروب. فقد ارتفع تمويل الاستجابة للمناشدات التي تطالب بالمساعدات بمعدل 10 في المائة سنويًا بين العامي 2012 و2018، وتراجع بعد ذلك. لكن مناشدات الأمم المتحدة للحصول على الأموال كانت في ازدياد، وتضاعف عددها أربع مرات من العام 2013 حتى اليوم. ومن بين 406 ملايين شخص كانوا في حاجة إلى المساعدات الإنسانية في العام 2022، كان 87 في المائة يعيشون في بلدان تشهد صراعات عنيفة، و83 في المائة في أماكن تشهد أزمات مطوّلة.

لا يمكن أن تكون المساعدات هي الحل الوحيد في مثل هذه الظروف. سوف تتطلب عودة اللاجئين تحولاً جوهرياً في الديناميات المحلية، بحيث يُتاح للهاربين من العنف والاضطهاد العودة بأمان إلى ديارهم، والوصول إلى ممتلكاتهم، ومعاودة الاندماج في المجتمع من دون تمييز. كما يتطلب تحقيق العدالة والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع إدارة تتولاها حكومات مناسبة، تكون مستعدة للتصدي للانتهاكات التي ارتُكبت أثناء الصراع وتوفير حوكمة رشيدة خالية من التمييز، وخلق بيئة اقتصادية منتجة خالية من الفساد والنشاط غير المشروع. وتتطلب عملية بناء سلام بقيادة محلية، والذي يعالج التصدعات الاجتماعية الناجمة عن الصراع، إتاحة مساحة مدنية لإجراء الحوار، ومعالجة المظالم وتأمين مشاركة شاملة في اتخاذ القرار والحكم.

المجد لصانعي السلام

اليوم، يقف العالم في نقطة تقاطع، وهناك إمكانية لحشد الدعم لنهج جديد لحل النزاعات. ويتطلب ذلك وجود قيادة خلاقة وشجاعة تضم تحالفًا واسعًا من السياسيين وقادة الأعمال والأمم المتحدة وبناة السلام والمجتمعات المحلية، تتماهى مع طموح متجدد لصنع السلام. ومن دون التطلع إلى السلام المستدام ومنحه القيمة المستحقة، سيكون من السهل القبول بفكرة أقل النتائج سوءاً ونسيان الخسائر البشرية والموارد الهائلة التي تترتب على ذلك.

في المقام الأول، سوف يحتاج أي جهد لتجديد صنع السلام في القرن الحادي والعشرين إلى وجود إرادة سياسية لدى الدول القوية، وخاصة الولايات المتحدة وغيرها من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إلى هذه النقطة صراحة في إحاطة السياسات التي نشرت مؤخرًا بعنوان "أجندة جديدة للسلام". وهي تتضمن رؤية تضع مسؤولية تأمين السلام ودعم المعايير الدولية في أيدي بلدان مفردة بدلاً من النظام متعدد الأطراف. وإذا كانت الحكومات التي تتحدث عن إيمانها بالنظام القائم على القواعد -بما فيها تلك في بروكسل ولندن وواشنطن- مستعدة لدعم القوانين والمعايير الدولية، فقد يكون هناك بعض الأمل في المستقبل. أما إذا لم تكن كذلك، فمن المؤكد أن الاتجاه الانحداري الحالي سوف يستمر.

قد يساعد استخدام لغة أكثر دقة لمفهوم "السلام" هذه الحكومات على إعادة الانخراط في النضال لتحقيقه. أما وصف مفاوضات حول وقف لإطلاق النار بأنها "عملية سلام" بحيث يبدو كما لو أن السلام أصبح قاب قوسين أو أدنى وليس على بعد سنوات أو عقود، فكثيراً ما يفضي إلى مزاعم مبكرة بتحقيق السلام لمجرد صمت المدافع مؤقتاً. ويؤدي هذا الانطباع الخاطئ في العادة إلى فك الارتباط مع العملية. وسيكون من شأن تأطير جديد أكثر دقة، بحيث يميز مراحل إدارة النزاعات عن حل الصراعات وبناء السلام، بالإضافة إلى سرد أكثر صدقاً لآفاق التقدم في المرحلة التالية، أن يؤدي إلى رواية أكثر صدقاً عن الممكن والعملي- أو المقبول أخلاقياً. وسيكون من شأن هذا النهج الجديد في التعامل مع اللغة على وجه الخصوص أن يساعد في وجود توقعات واقعية لما يمكن تحقيقه في الأجل القريب، والمتوسط، والبعيد. كما سيحول أيضاً دون الاندفاع المألوف إلى إعلان النجاح، الذي يحبط استمرار العديد من عمليات السلام.

أما الأهم من كل ذلك، فهو الحاجة إلى نهج جديد للوساطة. كانت عمليات بناء السلام وممارساته الرسمية قد توسعت وكسبت طابعًا مهنيًا خلال فترة ما بعد الحرب الباردة. وهي تفترض أو تتطلب ديناميات- مثل التعاون الجيوسياسي والتسويات السلمية والانتقالات السياسية الناجحة- والتي لم تعد موجودة. وأصبح عالمُ اليوم متسمًا بالمنافسة الجيوسياسية ويتطلب شيئاً مختلفاً تماماً. وللرد على هذه التحديات، يجب أن يصبح الوسطاء أكثر إبداعاً وتعاوناً. ويجب أن يدافعوا عن قضيتهم الخاصة بالدفاع علناً عن السلام. ويجب أن يتمتعوا بالدعم الدبلوماسي وأن ينخرطوا مع مجموعة واسعة من الجماعات، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني. وعلى وجه الخصوص، يجب على الوسطاء أن يعملوا بشكل وثيق مع بناة السلام المحليين وأن يمكِّنوهم، وأن يفهموا البيئة المحلية ويشركوا الأطراف الفاعلة الرئيسة في عمليات السلام، التي لا ينبغي أن تسعى إلى إدامة ديناميات السلطة الحالية. كما يجب أن يعمل الوسطاء أيضاً بشكل وثيق مع التكتلات الإقليمية -وفي بعض الأحيان تقديم الدعم لها- وأداء دور أكبر في دعم المفاوضات الثنائية، وتمكين الأطراف المتنازعة من الوصول إلى سلام مستدام بمجرد سكوت البنادق.

في الوقت نفسه، ينبغي أن يسعى صُناع السلام إلى إشراك الأطراف الفاعلة غير التقليدية- القوى العالمية المتوسطة، والمنظمات الإنسانية، والأطراف الفاعلة من القطاع الخاص. ويجب أن تسخر هذه الشراكات إمكانات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات من أجل تخصيص دور للقطاع الخاص في دعم السلام، وصياغة نماذج جديدة للتعاون الجيوسياسي، واستخدام المساعدات لدعم السلام بدلاً من أن تكون بديلاً عنه. وهذه متطلبات كبيرة، لكنها الشروط الأساسية لبناء سلام قابل للاستدامة، ووقف انتشار النزاعات، وتهدف إلى أكثر من مجرد إيقاف العنف مؤقتاً.



*إيما بيلز Emma Beals: زميلة غير مقيمة في معهد الشرق الأوسط ومستشارة رفيعة في المعهد الأوروبي للسلام.

*بيتر سالزبوري Peter Salisbury: أستاذ مساعد في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.

*نشر هذا المقال تحت عنوان:A World at War: What Is Behind the Global Explosion of Violent Conflict?







